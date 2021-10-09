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醫界相挺3Q哭了！陳柏惟：怎判斷喜歡我從30變20%？

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醫界相挺3Q哭了！陳柏惟：怎判斷喜歡我從30變20%？

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
牙醫師嚴馨雯（右）號召醫界相挺立委陳柏惟，有上百人連署支持，陳當場情緒激動又哭了。記者趙容萱／攝影
牙醫師嚴馨雯（右）號召醫界相挺立委陳柏惟，有上百人連署支持，陳當場情緒激動又哭了。記者趙容萱／攝影

立委陳柏惟罷免案23日投票，被成功罷免的民進黨桃園市前議員王浩宇說，陳柏惟黑歷史被挖出來，好感度已下滑到20%以下。出席醫界聲援活動的前立委林靜儀醫師說，罷免韓國瑜不是喜不喜歡，而是他荒廢市政去選總統，對於專業、認真的陳柏惟，醫界有百人連署相挺。

陳柏惟聽到醫界相挺，當場哽咽用手擦眼淚。陳柏惟回應，他沒看過那份調查，不知道怎麼回答，民調不是他能分析的，把基本面做好。他反問「要怎麼判斷喜歡我從30%跌到20%？」

陳柏惟罷免案熱度上升，刪Q總部國慶連續三天，接力在大肚區、沙鹿區市場掃街。陳柏惟團隊今上午有醫界相挺，由牙醫師嚴雯馨召集，前立委林靜儀、牙醫師史書華等人帶著百名醫師連署聲援，陳柏惟團隊今在沙鹿、龍井宮廟也舉辦鄉親座談。

陳柏惟說，去年受疫情影響，生活受到衝擊，醫療人員是第一線戰士，他從醫材上限、基層診所紓困等，一步步協助爭取，他只是一個人、一個黨，一個席次，想的是全台灣，希望讓他留在立院把台灣顧好。

林靜儀說，以好感度來操作罷免，是對民主政治的侮辱，國民黨鋪天蓋地的抹黑讓人匪夷所思，國民黨要罷免他，要提出他比前任立委哪裡做不好？韓國瑜被罷免不是喜不喜歡，而是荒廢市政去選總統；陳對醫療、健康政策支持，而且很專業，有上百名醫界人士連署，南北都有醫師專程來相挺。

中台灣牙醫師小英之友會會長黃立賢說，面對國民黨欺負很不公平，有沒有賭博不重要，重點不要「博歹筊」，選輸了4年後重來，輸不起的政黨沒有運動家精神；難道要把國防委員會的陳柏惟拉下來，讓吳斯懷去決定國防外交政策嗎？

牙醫師史書華說，陳柏惟喊抗中保台最大聲，卻要被罷免實在很悲哀，國民黨傾全黨之力在霸凌年輕立委，用電子顯微鏡在檢視他，這不是罷免而是霸凌；國民黨主席朱立倫不敢回嗆中國，卻欺負最小的在野黨年輕立委，呼籲投票支持「反惡罷」。

前立委林靜儀（右）醫師今聲援立委陳柏惟，她說有百名醫界人士連署相挺。記者趙容萱／攝影
前立委林靜儀（右）醫師今聲援立委陳柏惟，她說有百名醫界人士連署相挺。記者趙容萱／攝影
牙醫師史書華（前）聲援立委陳柏惟，他嗆「國民黨不是罷免而是霸凌」。記者趙容萱／攝影
牙醫師史書華（前）聲援立委陳柏惟，他嗆「國民黨不是罷免而是霸凌」。記者趙容萱／攝影

陳柏惟 醫師 罷免

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