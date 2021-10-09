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陳柏惟涉賭爭議再創聲量新高 綠營加油團「消失」網友還狂提這件事

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image source:網路溫度計

文／葛緯詩

基進黨立委陳柏惟爭議連環爆，日前才剛坦承曾因疲勞駕駛發生車禍，肇事逃逸引發軒然大波，事件還沒平息又被爆出疑似涉賭，連忙親上火線駁斥並非事實，但解釋是在玩「快打旋風」、「賓果星球電子遊戲機」的說詞讓許多人無法接受，引來正反兩方激烈攻防，個人聲量再次創下新高。隨著罷免投票日將至，一改過去高調風格收斂不少的陳柏惟，聲量卻持續創下新高，且多因為負面事件帶動，恐怕也會增添罷免案通過的變數。

涉賭疑雲超越肇事逃逸　網路聲量續創新高

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2021/07/10~2021/10/07），陳柏惟6日被爆出「肇事逃逸」事件，坦承確有此事，認錯是自己當年行為不夠成熟，疲勞駕駛導致事故發生；7日又遭爆名字出現在2011年一起賭博案判決書當中，再次親上火線，承認自己確實去過這間被認定經營賭博的電子遊樂場，但駁斥有賭博的行為。

陳柏惟解釋，自己去電子遊樂場多半玩「快打旋風」，不代表去電動間就是賭博，喊話大家應該用更正面的眼光看待打電動。但判決書中卻記錄「陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯」、「當日已輸1000元」等字句，陳柏惟對此沒有正面回應，風波持續延燒擴大，聲量再創歷史新高達114,347筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/07/10~2021/10/07)

加油部隊逃走中？綠營人士留言不敢再喊「加油」

針對陳柏惟接連被爆出肇事逃逸、涉賭風波，綠營人士的態度也出現微妙變化。陳柏惟承認肇事逃逸的臉書貼文，當時立刻引來綠營政治人物一窩蜂留言「加油打氣」，包括民進黨立委賴品妤、林楚茵、吳思瑤、趙天麟、劉櫂豪，以及立法院副院長蔡其昌等人，紛紛留言「辛苦了，加油」、「柏惟加油」，但這樣的回應可能沒有幫助到陳，反而讓不少網友不滿，批評「肇事逃逸有什麼好加油」、「留言加油是什麼邏輯」，甚至狠酸「跑不夠快才被抓到，是要他加油跑快點嗎」，送暖留言反而使得爭議回燒到民進黨自己身上。


image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/10/06~2021/10/07)

這次陳柏惟涉賭疑雲聲量再創新高，個人臉書留言加油的聲量卻下降，儘管仍有粉絲支持喊話「加油打氣」，但幾乎不見綠營政治人物在肇事逃逸爭議中力挺陳柏惟「加油」的熱情應援。

image source:臉書/網路溫度計整理

喊抹黑這次無效？網友狂提林瑋豐事件「認吱作戰」

陳柏惟這次被爆出疑似涉賭，消息源頭最早出現在PTT八卦板，被網友發現發文帳號前次發文為十年前，突然爆料陳柏惟涉賭，質疑背後動機並不單純。由於不久前親綠寫手林瑋豐反串攻擊疾管署，本人再跳出來說要查辦，一條龍製造網路話題的手法被揭穿，引起自導自演的「認知作戰」軒然大波，陳柏惟的涉賭爆料也受到同樣質疑。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析時間:2021/10/06~2021/10/07)

透過熱門關鍵字調查，對消息向來抱持小心求證的PTT鄉民，針對涉賭爆料的討論出現「一條龍」、「瑋豐」、「反串」、「認知作戰」等字詞，不少人第一時間對消息反而抱持遲疑態度，留言「民進黨又搞一條龍」、「說是抹黑受害者就穩贏」、「燒起來再用新聞報網路爆假料洗掉肇逃的事實」，蓋過網路上喊抹黑的討論度。

image source:翻攝自PTT


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年7月10日至2021年10月7日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳柏惟』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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