刪Q總部質疑判決書寫錯還是說謊？陳柏惟：不要否定我人生

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案倒數半個月，對於陳柏惟涉賭風波，刪Q總部質疑，是判決書寫錯？還是陳柏惟在說謊？陳柏惟今在立院舉行記者會解釋，去電動間娛樂卻被貼上賭博標籤，他從13歲出入這些場所，「這是我的人生，請不要否定我的人生」。

刪Q總部今指出，根據判決書記載，「佐以證人即客人陳柏惟於警詢時證稱：查獲當天係把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1,000元可換3,000分，當日已經輸1,000元等語。」

刪Q總部質疑，是判決書寫錯？還是陳柏惟在說謊？判決書白紙黑字寫得很清楚，不然就是當時的法院判決書寫錯，請陳柏惟不要顧左右而言他，刻意把主題導向「打電動是一件不太正面的事」。

陳柏惟今早在立法院舉行記者會，澄清各項質疑，對於是否後悔年少輕狂，陳柏惟表示，「不會，這些都是我成長養分」，

涉賭一事，陳柏惟認為，去電動間娛樂沒什麼，卻被貼上賭博字眼，不知道到底要檢討到什麼程度，「小時候誰沒看過家人打麻將，你們有檢舉過爸爸媽媽嗎？不要太誇張，有就有、沒有就沒有」。

陳也強調，13歲起就在這樣的場所出入，甚至透過電動間記憶台灣縣市地理位置，「這是我的人生，請不要否定我的人生」。