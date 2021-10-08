刪Q白熱化 顏寬恒臉書發問「背叛有多麼難過」

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
今天下午，顏寬恒在臉書發文，「海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過。」圖／翻攝自顏寬恒臉書
今天下午，顏寬恒在臉書發文，「海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過。」圖／翻攝自顏寬恒臉書

台灣基進黨立委陳柏惟罷免投票只剩半個月，陳接連捲入肇逃、涉賭、財產申報不實等風波，對比陳在臉書平台上逐一澄清、說明，今天下午，顏寬恒在臉書發文，「海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過。」，指陳柏惟已背叛海線屯區選民。

前立委顏寬恒今天下午2點多在臉書發文寫下：「最近寬恒的工作很單純，不是上街幫忙舉牌，就是幫忙罷免總部折宣傳資料，發發杯水。不是政治人物之後，寬恒才明白，民眾對於政治人物的要求其實很簡單：能夠相信你說的話，能夠幫忙解決問題，如此而已。」

顏寬恒再寫下：「誠實，讓鄉親相信你。努力，讓鄉親可以恢復正常生活。每一張票都是鄉親對你的託付，每一次的辜負，都會讓鄉親的那一票失望。海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過。」

貼文一出，許多網友留言，「加油」、「辛苦了！罷免不適任立委」、「做對的事就對了」，也有非該選區網友留言，「我沒有投票權，但是也要向你們説聲辛苦了，加油！」。

今天下午，顏寬恒在臉書發文，「海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過。」圖／翻攝自顏寬恒臉書
今天下午，顏寬恒在臉書發文，「海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過。」圖／翻攝自顏寬恒臉書
今天下午，顏寬恒在臉書發文，「海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過。」圖／翻攝自顏寬恒臉書
今天下午，顏寬恒在臉書發文，「海線屯區的鄉親重情重義，你若是真的愛過這塊土地，就該明白背叛有多麼難過。」圖／翻攝自顏寬恒臉書

陳柏惟 顏寬恒

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