人情冷暖！陳柏惟涉賭解釋文 綠營加油團跑到一個不剩

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。圖／陳柏惟辦公室提供
台灣基進立委陳柏惟。圖／陳柏惟辦公室提供

台灣基進立委陳柏惟昨被網友爆料曾涉嫌賭博，陳柏惟回應，只是去電子遊藝場打電動，不過又有網友翻出判決書內容指出，陳當時證稱把玩賓果星球電子遊戲機台，並稱「已經輸1000元」，陳應是在玩賭博機台。有別於前一天陳柏惟承認肇逃逸後，綠營政治人物一窩蜂留言加油按讚，陳柏惟解釋自己疑似涉賭事件臉書貼文一出，前來留言加油的綠營政治人物為0人， 一個也沒有。

前天在陳柏惟承認肇事逃逸貼文底下喊加油的綠營政治人物，包括立法院副院長蔡其昌、民進黨立委賴品妤、林楚茵、吳思瑤、洪申翰、鍾佳濱、趙天麟、黃國書、劉櫂豪、台北市議員許淑華、台中市議員黃守達、高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學、總統府國策顧問魏明谷、2022議員擬參選人趙怡翔、卓冠廷等人。留言多半是「加油」；也有人留言「不迴避，勇敢面對解釋，你已經很棒了」、「正向以對值得肯定！愈是負面打壓柏惟，愈呈現這場罷免的荒謬」。

但昨天力挺陳柏惟的綠營政治人物紛紛被輿論批評後，陳更新的解釋涉賭臉書貼文中，「綠營豪華加油團」已煙消雲散，跑的一個不剩，僅有零星綠營政治人物留言，但也都未再提到「加油」等打氣之詞。

陳柏惟指出，去電動間打電動應是很多跟他差不多年紀的人都曾有過的記憶，「不管是快打旋風、DDR跳舞機、DJ、太鼓，還是越南大戰，都曾經是我從國中開始不管是休息、還是工作之餘，放鬆跟轉換心情的方式」。

陳柏惟

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