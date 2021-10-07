刪Q罷免成功憂報復性罷免？ 江啟臣：停止報復性想法

本月23日將舉行台中第二選區立委陳柏惟罷免案，傳出若刪Q罷免成功，將浮現報復性罷免一說。立委江啟臣今下午進行會勘，受訪回應，有這樣的傳聞，就知道是誰在發動報復性罷免，他呼籲停止這種報復性罷免想法，不要小看人民智慧，此時還要操作恐嚇與報復，已違背民進黨當初的民主精神與民主進步，「民主，就是讓人民做主」。

立法委員江啟臣今天下午到台中市豐原區進行豐富專案會勘，受訪時回應，若刪Q罷免案成功，是否擔心報復性罷免？江先是笑了兩聲並說，有這種傳聞出來，就可以知道是誰在發動報復性罷免。

江啟臣說，選舉、罷免都是人民權利，他相信民意代表、政治人物都接受選票的洗禮，每天接受選民的檢驗，這不該變成恐嚇或報復工具。人民用選票選出政治人物、民意代表，「人民當然有權用選票淘汰不適任對象」。

江啟臣指出，我們每天必須為人民負責，請對方趕快停止報復性罷免想法，不要小看人民智慧、更不要小看台中市民，「台中人不是被嚇大的」，此時此刻還要操作恐嚇與報復，已違背民主進步黨當初的民主精神與民主進步，「民主，就是讓人民做主」。