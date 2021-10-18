整理包／陳柏惟罷免案投票倒數！看罷免理由、刪Q過關門檻
台灣基進黨立委陳柏惟因言詞犀利、爭議不斷，再加上作風得罪不少人，不滿他的民眾因而發起罷免行動，要讓陳柏惟成為繼前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷之後，第三位2021年被民眾發起罷免的民意代表。
罷免領銜人為台中市龍井區民楊文元，他表示過去他是陳柏惟的支持者，但自從陳柏惟選上之後，任內卻做得很爛，行為脫序、政見還跳票，讓他相當失望，只好發起罷免活動。
楊文元在2月1日宣布成立「刪Q總部」，2月8日完成第一階段連署，將罷免提議書送交中選會時表示，會發起罷免主要有四點原因：
一、無心地方服務，承諾政見一再跳票。
二、無心監督民意所託，食品安全、呼吸健康空氣的權益都不替民眾守護，支持萊豬進口，護航中火。
三、發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳。
四、面對質疑聲音，只會刻意抹紅，刻意分裂族群。
依照《公職人員選舉罷免法》規定，第一階段提議人數為原選舉區選舉人數的1%以上，第二階段連署人數為原選舉區選舉人數10%以上。第三階段投票，有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。
陳柏惟在2020年參選台中市第二選區立法委員選舉，最後得票數為112,839票，而對手國民黨顏寬恆得票數107,766票，雙方差距5,073票，陳柏惟最後以51.15%得票率勝出。
根據台中選委會13日公布此罷免案投票人人數確定統計，本次投票人人數為29萬4976人，依照相關規定換算，罷免同意票門檻則為7萬3744人、同意罷免票要多於不同意票數。
陳柏惟罷免案進程
日期
事項
2021年7月2日
中選會通過，罷免案成立
2021年7月13日
中選會發布罷免公告
2021年7月13日
中選會公布罷免理由書、答辯書
2021年8月8日
投票人名冊編造完成
2021年10月13日
公辦電視罷免說明會、公告罷免投票人人數
2021年10月23日
投票、開票
2021年10月29日前
審定罷免投票結果
2021年10月29日
公告罷免投票結果
依據《公職人員選舉罷免法第91條》，罷免案投票後，選舉委員會應在投票完畢七日內公告罷免投票結果。若罷免案通過，陳柏惟自公告日起解除職務，台中市第二選舉區須在三個月內完成補選。若罷免案未通過，根據公職人員選舉罷免法第92條，直到陳柏惟第十屆立法委員任期結束之前，都不可以再針對他提出罷免。
2020年3月：建議設「中國司」、「統戰部」引爭議
陳柏惟2020年質詢時，認為陸委會與國台辦不對等，建議外交部可以成立「中國司」，台灣也可成立「統戰部」、「內交部」，一番言論引起質疑。...《詳文請見》
2020年3月：提議邀港人來台當兵
曾在立法院質詢時提到反送中議題，陳柏惟認為兵役可以作為庇護的一種方式，建議開放香港抗爭者來台當兵，之後就可以取得公民權，未來也能增加勞工的人數，但此建議引起各界批評。...《詳文請見》
2020年10月：挺萊豬大讚好吃
陳柏惟在臉書直播表示自己支持美豬進口，還大讚美豬的「蜜汁火腿」超好吃，「吃過就知道多爽」。...《詳文請見》
2020年11月：為了蔣公銅像槓上馮世寬
去年（2020）為了退輔會榮家、農林機構「蔣公」銅像處理問題，陳柏惟與退輔會主委馮世寬在立院唇槍舌劍，兩人互槓爆粗口。...《詳文請見》
2020年11月：嗆聲國民黨「1個打35個」
因萊豬問題，藍綠在立法院爆發肢體衝突，陳柏惟甚至還曾開直播嗆聲要1個打35個國民黨立委，沒想到卻被藍委林為洲架脖拉開，事後陳柏惟再放話下次要挑戰36個。...《詳文請見》
2021年1月：駁與陳玉珍是「親戚」反遭批
國民黨立委陳玉珍爆料自己和陳柏惟其實是「遠房親戚」，同屬陳氏宗親的下一代，沒想到卻被陳柏惟反嗆是為了「蹭聲量」，此舉也引起陳氏宗親會內部不滿，痛批陳柏惟沒有宗族概念。...《詳文請見》
2021年3月：嗆罷免者「假公民」
陳柏惟表示，面對罷免，尊重每個公民行使任何權利，但既然選擇跟殺人放火、糟蹋台灣的政黨站一起，沒資格叫公民團體，他無法用相對尊重的度面對假公民。...《詳文請見》
2021年9月：台語質詢槓上國防部長
立法院針對委員會詢答新設口譯機制，陳柏惟啟用台語傳譯機制，國防部長邱國正建議在國會殿堂上用共同的語言當工具，卻因此雙方槓上起了口角。...《詳文請見》
2021年10月：被質疑支持大麻合法化
陳柏惟曾上節目表示自己支持「藥用大麻合法化」，而這段話被質疑力挺大麻合法，他澄清自己「挺藥反毒」，如果是藥用，可以思考怎麼使用，若是毒品就一定反對。...《詳文請見》
2021年10月：遭爆料10年前肇事逃逸
資深媒體人黃揚明在臉書爆料，陳柏惟曾在10年前駕車撞傷人後，第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲才俯首認罪，最後被法院判刑9個月、緩刑3年、接受3場法治教育。...《詳文請見》
2021年10月：陳柏惟否認涉賭爆料「只是去打電動」
台灣基進立委陳柏惟被爆出10年前曾肇事逃逸，引發各界熱議，又有網友翻出司法判決書，爆料陳柏惟不止曾經肇逃還涉嫌賭博。陳柏惟出面回應，當天只是去電子遊藝場打電動，但因同棟大樓有人賭博，警察臨檢時被一起叫去做筆錄，「我是證人身分、做證言，不代表我有賭博」。...《詳文請見》
2021年10月：當選立委存款從0元變441萬
連勝文辦公室發言人錢震宇在臉書指出，陳柏惟選上立委後，財產一年內從0元暴增至441萬元，房屋價值也翻了數倍。陳柏惟則透過臉書直播回應，存款增加主要來自選舉補助款，若房屋市價有所波動也是自然市場變化。...《詳文請見》
2021年10月：藍議員指高市府為陳柏惟留位置
國民黨新北市議員林金結爆料指「高雄市府已經幫陳柏惟留位置，陳被罷免後不會失業」。對此，陳柏惟說，「新北的議員關心台中的立委要去高雄市政府上班？」這本身邏輯很奇怪，他不會把民意代表當成「職位」討論，這樣會把民意代表權責想太低了，呼籲自重。...《詳文請見》
2021年10月：陳柏惟自詡「孝順的人」：怎會罷免我？
陳柏惟說，他早上問政，在立法院工作做得好，下午電視台論政，闡述政治理念、攻防議題澄清，與大眾交待，晚上回到地方跑行程，他「早上工作、下午兼差，晚上回家陪媽媽吃飯，這就是很孝順一個人！你們怎麼會罷免他？」...《詳文請見》
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