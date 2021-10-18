整理包／陳柏惟罷免案投票倒數！看罷免理由、刪Q過關門檻

台灣基進黨立委陳柏惟因言詞犀利、爭議不斷，再加上作風得罪不少人，不滿他的民眾因而發起罷免行動，要讓陳柏惟成為繼前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷之後，第三位2021年被民眾發起罷免的民意代表。

罷免立委陳柏惟的領銜人楊文元（左）向中央選舉委員會遞交陳情書。圖／「刪Q總部」提供

罷免領銜人為台中市龍井區民楊文元，他表示過去他是陳柏惟的支持者，但自從陳柏惟選上之後，任內卻做得很爛，行為脫序、政見還跳票，讓他相當失望，只好發起罷免活動。

楊文元在2月1日宣布成立「刪Q總部」，2月8日完成第一階段連署，將罷免提議書送交中選會時表示，會發起罷免主要有四點原因：

一、無心地方服務，承諾政見一再跳票。 二、無心監督民意所託，食品安全、呼吸健康空氣的權益都不替民眾守護，支持萊豬進口，護航中火。 三、發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳。 四、面對質疑聲音，只會刻意抹紅，刻意分裂族群。

陳柏惟罷免案於10月23日投票。 圖／聯合報系資料照片

依照《公職人員選舉罷免法》規定，第一階段提議人數為原選舉區選舉人數的1%以上，第二階段連署人數為原選舉區選舉人數10%以上。第三階段投票，有效同意票數大於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

陳柏惟在2020年參選台中市第二選區立法委員選舉，最後得票數為112,839票，而對手國民黨顏寬恆得票數107,766票，雙方差距5,073票，陳柏惟最後以51.15%得票率勝出。

根據台中選委會13日公布此罷免案投票人人數確定統計，本次投票人人數為29萬4976人，依照相關規定換算，罷免同意票門檻則為7萬3744人、同意罷免票要多於不同意票數。

陳柏惟罷免案進程 日期 事項 2021年7月2日 中選會通過，罷免案成立 2021年7月13日 中選會發布罷免公告 2021年7月13日 中選會公布罷免理由書、答辯書 2021年8月8日 投票人名冊編造完成 2021年10月13日 公辦電視罷免說明會、公告罷免投票人人數 2021年10月23日 投票、開票 2021年10月29日前 審定罷免投票結果 2021年10月29日 公告罷免投票結果

依據《公職人員選舉罷免法第91條》，罷免案投票後，選舉委員會應在投票完畢七日內公告罷免投票結果。若罷免案通過，陳柏惟自公告日起解除職務，台中市第二選舉區須在三個月內完成補選。若罷免案未通過，根據公職人員選舉罷免法第92條，直到陳柏惟第十屆立法委員任期結束之前，都不可以再針對他提出罷免。

圖為提案罷免的刪Q總部。圖／聯合報系資料照片

2020年3月：建議設「中國司」、「統戰部」引爭議

陳柏惟2020年質詢時，認為陸委會與國台辦不對等，建議外交部可以成立「中國司」，台灣也可成立「統戰部」、「內交部」，一番言論引起質疑。...《詳文請見》

2020年3月：提議邀港人來台當兵

曾在立法院質詢時提到反送中議題，陳柏惟認為兵役可以作為庇護的一種方式，建議開放香港抗爭者來台當兵，之後就可以取得公民權，未來也能增加勞工的人數，但此建議引起各界批評。...《詳文請見》

2020年10月：挺萊豬大讚好吃

陳柏惟在臉書直播表示自己支持美豬進口，還大讚美豬的「蜜汁火腿」超好吃，「吃過就知道多爽」。...《詳文請見》

陳柏惟支持美豬進口。圖／聯合報系資料照

2020年11月：為了蔣公銅像槓上馮世寬

去年（2020）為了退輔會榮家、農林機構「蔣公」銅像處理問題，陳柏惟與退輔會主委馮世寬在立院唇槍舌劍，兩人互槓爆粗口。...《詳文請見》

2020年11月：嗆聲國民黨「1個打35個」

因萊豬問題，藍綠在立法院爆發肢體衝突，陳柏惟甚至還曾開直播嗆聲要1個打35個國民黨立委，沒想到卻被藍委林為洲架脖拉開，事後陳柏惟再放話下次要挑戰36個。...《詳文請見》

台灣基進立委陳柏惟（後右）宣稱要「1個打35個」，和多名國民黨立委打成一團。圖／聯合報系資料照片

2021年1月：駁與陳玉珍是「親戚」反遭批

國民黨立委陳玉珍爆料自己和陳柏惟其實是「遠房親戚」，同屬陳氏宗親的下一代，沒想到卻被陳柏惟反嗆是為了「蹭聲量」，此舉也引起陳氏宗親會內部不滿，痛批陳柏惟沒有宗族概念。...《詳文請見》

2021年3月：嗆罷免者「假公民」

陳柏惟表示，面對罷免，尊重每個公民行使任何權利，但既然選擇跟殺人放火、糟蹋台灣的政黨站一起，沒資格叫公民團體，他無法用相對尊重的度面對假公民。...《詳文請見》

2021年9月：台語質詢槓上國防部長

立法院針對委員會詢答新設口譯機制，陳柏惟啟用台語傳譯機制，國防部長邱國正建議在國會殿堂上用共同的語言當工具，卻因此雙方槓上起了口角。...《詳文請見》

立法院針對委員會詢答新設口譯機制，基進立委陳柏維上午啟用台語傳譯機制，但備詢的國防部長邱國正表示，語言是交通工具，工具能夠共用會比較方便，立委若堅持傳譯，他也只好按照規定，要求「傳譯」一下再講，但質詢時間無法增加。首長反應引起兩造唇槍舌劍。圖／取自立法院直播

2021年10月：被質疑支持大麻合法化

陳柏惟曾上節目表示自己支持「藥用大麻合法化」，而這段話被質疑力挺大麻合法，他澄清自己「挺藥反毒」，如果是藥用，可以思考怎麼使用，若是毒品就一定反對。...《詳文請見》

2021年10月：遭爆料10年前肇事逃逸

資深媒體人黃揚明在臉書爆料，陳柏惟曾在10年前駕車撞傷人後，第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲才俯首認罪，最後被法院判刑9個月、緩刑3年、接受3場法治教育。...《詳文請見》

台灣基進立委陳柏惟被爆出10年前肇事逃逸，他親自出來說明。聯合報系資料照片／記者吳亮賢攝影

2021年10月：陳柏惟否認涉賭爆料「只是去打電動」

台灣基進立委陳柏惟被爆出10年前曾肇事逃逸，引發各界熱議，又有網友翻出司法判決書，爆料陳柏惟不止曾經肇逃還涉嫌賭博。陳柏惟出面回應，當天只是去電子遊藝場打電動，但因同棟大樓有人賭博，警察臨檢時被一起叫去做筆錄，「我是證人身分、做證言，不代表我有賭博」。...《詳文請見》

2021年10月：當選立委存款從0元變441萬

連勝文辦公室發言人錢震宇在臉書指出，陳柏惟選上立委後，財產一年內從0元暴增至441萬元，房屋價值也翻了數倍。陳柏惟則透過臉書直播回應，存款增加主要來自選舉補助款，若房屋市價有所波動也是自然市場變化。...《詳文請見》

2021年10月：藍議員指高市府為陳柏惟留位置

國民黨新北市議員林金結爆料指「高雄市府已經幫陳柏惟留位置，陳被罷免後不會失業」。對此，陳柏惟說，「新北的議員關心台中的立委要去高雄市政府上班？」這本身邏輯很奇怪，他不會把民意代表當成「職位」討論，這樣會把民意代表權責想太低了，呼籲自重。...《詳文請見》 台中立委陳柏惟對於國民黨新北市議員林金結爆料「高雄市府已經幫陳柏惟留位置」一事回應。記者趙容萱／攝影

2021年10月：陳柏惟自詡「孝順的人」：怎會罷免我？