快訊

小股東關注美方要企業提供數據 台積電法務長回應了

高鐵宜蘭選址 柯文哲：一定要設宜蘭站否則無接駁效益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳柏惟肇逃道歉！他混入後援會LINE群組 支持者崩潰中

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣基進黨立委陳柏惟10年前肇逃，中午一走出立委辦公室馬上雙手合十表示歉意。PTT截圖、聯合報記者蘇健忠／攝影
台灣基進黨立委陳柏惟10年前肇逃，中午一走出立委辦公室馬上雙手合十表示歉意。PTT截圖、聯合報記者蘇健忠／攝影

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日前夕，資深媒體人黃揚明重磅爆料，陳柏惟曾在10年前駕車撞傷人後肇逃，當事人今（6）日中午出面道歉。不過，有一民眾混入陳柏惟後援會LINE群組，看到支持者崩潰對話。

該民眾友人在PTT上轉發陳柏惟後援會LINE群組，說道「有朋友混進去陳柏惟後援會的LINE群組，裡面各種崩潰現場，3Q粉跟韓粉真的一家親耶，粉絲瘋狂找梗護航」，並附上對話截圖，他歸類出目前成員看法主要有五大派，分別是「我們家柏惟年紀還小」、「人非聖賢孰能無過」、「抗中保台」、「你是不是台灣人之情緒勒索」、「扭轉風向，攻擊顏家殺人」。

不過，陳柏惟承認肇逃後，也馬上有人開始退群組，還有粉絲家屬是肇逃受害者，無法接受事實，引起後援會兩派論戰。讓湊熱鬧的友人直呼「3Q後援會太精彩了」。

網友們紛紛說「同溫層正常發揮啦」、「偶像崩壞的後遺症」、「看來陳的fb比較扯，下面繼續罵國民黨」，但也有人說「陳柏惟都和解了，有積極處理事情」、「韓可沒有肇逃，比這咖小高多了」、「不要汙辱韓粉」。

陳柏惟 PTT

延伸閱讀

陳柏惟曾指「支持開放大麻」 高思博：做過的事不容硬拗

陳柏惟回應肇逃被指「避重就輕」 凌濤：應立即請辭下台

陳柏惟臉書致歉肇逃 綠委留言打氣

陳柏惟認了10年前肇事逃逸：那時我還不是那麼成熟

相關新聞

陳柏惟肇逃道歉！他混入後援會LINE群組 支持者崩潰中

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日前夕，資深媒體人黃揚明重磅爆料，陳柏惟曾在10年前駕車撞傷人後肇逃，當事人今（6）日中午出面道歉。不過，有一民眾混入陳柏惟後援會LINE群組...

陳柏惟回應肇逃被指「避重就輕」 凌濤：應立即請辭下台

對於基進黨立委陳柏惟過往曾經公共危險的肇事致人傷害逃逸罪一事，國民黨發言人凌濤表示，根據判決書內容，陳柏惟當年肇事逃逸，...

綠委分析肇逃案：陳柏惟很辛苦 不像顏寬恒不用工作

台灣基進黨立委陳柏惟今被爆出曾經肇事逃逸，外界認為對罷免案選情雪上加霜。不具名綠委指出，看起來早年陳柏惟家境沒有很好，要...

陳柏惟遭爆曾肇事逃逸 基進：從不是尋找未犯錯聖人入政

台灣基進立委陳柏惟在罷免投票前被爆出10年前曾肇事逃逸，引發各界熱議。台灣基進黨主席陳奕齊今在臉書表示，陳柏惟最初加入基...

陳柏惟臉書致歉肇逃 綠委留言打氣

資深媒體人黃揚明今在臉書爆料，台灣基進立委陳柏惟10年前曾肇事逃逸，陳柏惟今下午在臉書發表聲明坦承，「十年前這個交通事件...

一個酒駕不起訴一個肇逃 羅智強：塔綠班是低級的貨色

總統府前發言人丁允恭酒駕肇事案獲不起訴處分；台灣基進立委陳柏惟遭爆料，曾在10年前駕車撞傷人後，第一時間逃逸無蹤。國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。