陳柏惟肇逃道歉！他混入後援會LINE群組 支持者崩潰中

台灣基進立委陳柏惟罷免投票日前夕，資深媒體人黃揚明重磅爆料，陳柏惟曾在10年前駕車撞傷人後肇逃，當事人今（6）日中午出面道歉。不過，有一民眾混入陳柏惟後援會LINE群組，看到支持者崩潰對話。

該民眾友人在PTT上轉發陳柏惟後援會LINE群組，說道「有朋友混進去陳柏惟後援會的LINE群組，裡面各種崩潰現場，3Q粉跟韓粉真的一家親耶，粉絲瘋狂找梗護航」，並附上對話截圖，他歸類出目前成員看法主要有五大派，分別是「我們家柏惟年紀還小」、「人非聖賢孰能無過」、「抗中保台」、「你是不是台灣人之情緒勒索」、「扭轉風向，攻擊顏家殺人」。

不過，陳柏惟承認肇逃後，也馬上有人開始退群組，還有粉絲家屬是肇逃受害者，無法接受事實，引起後援會兩派論戰。讓湊熱鬧的友人直呼「3Q後援會太精彩了」。

網友們紛紛說「同溫層正常發揮啦」、「偶像崩壞的後遺症」、「看來陳的fb比較扯，下面繼續罵國民黨」，但也有人說「陳柏惟都和解了，有積極處理事情」、「韓可沒有肇逃，比這咖小高多了」、「不要汙辱韓粉」。