快訊

北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「因禍得福？」Telegram靠Facebook大斷線一天增加7000萬用戶

聯合新聞網 / INSIDE
通訊平台Telegram。 路透
通訊平台Telegram。 路透

TelegramFacebook 長達六小時的大斷線，光一天就增加了 7000 萬用戶...

前天（4）Facebook、Instagram 與 WhatsApp 全球大當機，造成許多用戶諸多不便、哀鴻遍野。同時，也讓許多原本依賴 WhatsApp 來進行公司內部溝通的企業必須在最快時間內尋找替代方案，而許多企業選擇的則是競爭對手 Telegram。

Telegram 創辦人兼執行長帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）表示，該產品用戶在 4 日當天暴衝了將近 7000 萬用戶，已創下該平台註冊數與活躍用戶的紀錄。Telegram 的累計下載量已突破 10 億次，且活躍用戶也達到 5 億。同時更有外媒報導，根據市調分析公司 SensorTower 數據指出，Telegram 在美國當地的免費應用程式下載量也從第 56 名直接衝上了第 5 名。

同時，杜羅夫也認同公司同事的表現「我對我們團隊的臨時反應感到相當自豪，雖然同時間大量用戶同時註冊，導致在美國地區可能速度有點不如預期，但我的團隊處理得很好。」同時也小酸了一下對手，「我們不會像其他公司一樣，這麼輕易且時常的讓您感到失望。」

Facebook 最近真的是屋漏偏逢連夜雨，稍早才有前員工佛朗西絲·豪根（Frances Haugen）擔任吹哨者的角色爆料公司內部其演算法政策讓人無法苟同；事件爆出來不到一天，又發生長達六小時的全球大斷線，讓許多用戶對於 Facebook 的近期表現開始唱衰。然而，Telegram 也勢必需要思考如何將用戶留在自己的平台上，否則風潮過後短期內大量移除也是可預期的。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

臉書 祖克柏 Telegram Facebook

延伸閱讀

FB、IG全球大當機6小時恐史上最久 網友卻驚醒：希望不要修好

臉書當機有多慘？員工：連識別證都刷不了 進不去辦公室

臉書當機被迫對手平台發「道歉文」…網友哽圖狠酸 推特官方也來蹭一波

相關新聞

臉書大當機6小時 設定出錯 祖克柏致歉

擁有數十億用戶的臉書，在台灣時間四日深夜十一時卅分左右開始無法使用，臉書旗下Instagram、WhatsApp也同樣癱...

「因禍得福？」Telegram靠Facebook大斷線一天增加7000萬用戶

前天Facebook、Instagram 與 WhatsApp 全球大當機，造成許多用戶諸多不便、哀鴻遍野。同時，也讓許多原本依賴 WhatsApp 來進行公司內部溝通的企業必須在最快時間內尋找替代方案，而許多企業選擇的則是競爭對手 Telegram。

「像與世隔絕6小時」臉書大當機 問題出在路由器

臉書(Facebook)以及旗下社群媒體如Instagram和WhatsApp等服務4日當機近六小時，主要原因是路由器配...

臉書大當機6小時發生什麼事？社群帝王邁向衰退絕望的起手式

社群媒體龍頭臉書4日發生全球大當機，連帶使旗下FB即時通、Instagram、Whatsapp等多項服務同時故障，衝擊全球約30億用戶。這次斷線時間長達近6個半小時，堪稱是臉書史上最久、影響範圍最廣的一次大當機。外界不禁質疑這期間究竟發生什麼事、為何工程師遲遲無法修復？同一時間甚至傳出，有15億臉書用戶個資遭竊，被公布在駭客論壇求售，引發臉書遭外部惡意攻擊的質疑。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。