「因禍得福？」Telegram靠Facebook大斷線一天增加7000萬用戶
Telegram 靠 Facebook 長達六小時的大斷線，光一天就增加了 7000 萬用戶...
前天（4）Facebook、Instagram 與 WhatsApp 全球大當機，造成許多用戶諸多不便、哀鴻遍野。同時，也讓許多原本依賴 WhatsApp 來進行公司內部溝通的企業必須在最快時間內尋找替代方案，而許多企業選擇的則是競爭對手 Telegram。
Telegram 創辦人兼執行長帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）表示，該產品用戶在 4 日當天暴衝了將近 7000 萬用戶，已創下該平台註冊數與活躍用戶的紀錄。Telegram 的累計下載量已突破 10 億次，且活躍用戶也達到 5 億。同時更有外媒報導，根據市調分析公司 SensorTower 數據指出，Telegram 在美國當地的免費應用程式下載量也從第 56 名直接衝上了第 5 名。
同時，杜羅夫也認同公司同事的表現「我對我們團隊的臨時反應感到相當自豪，雖然同時間大量用戶同時註冊，導致在美國地區可能速度有點不如預期，但我的團隊處理得很好。」同時也小酸了一下對手，「我們不會像其他公司一樣，這麼輕易且時常的讓您感到失望。」
Facebook 最近真的是屋漏偏逢連夜雨，稍早才有前員工佛朗西絲·豪根（Frances Haugen）擔任吹哨者的角色爆料公司內部其演算法政策讓人無法苟同；事件爆出來不到一天，又發生長達六小時的全球大斷線，讓許多用戶對於 Facebook 的近期表現開始唱衰。然而，Telegram 也勢必需要思考如何將用戶留在自己的平台上，否則風潮過後短期內大量移除也是可預期的。
《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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