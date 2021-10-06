快訊

丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

全球大當機6小時 臉書：例行維護出問題所致

中央社 / 舊金山5日綜合外電報導

臉書公司（Facebook Inc.）今天表示，旗下社群媒體和傳訊服務昨天全面當機超過6小時，是因為例行維護數據中心網路時出現錯誤，導致一堆問題產生，拖慢修復速度。

追蹤網站Downdetector表示，這是有史以來最大一起網路平台故障事件。這場全球大當機導致數以十億計臉書、WhatsApp、Instagram用戶無法登入，更加深了外界對這家市值近1兆美元公司的審視。

曾任職臉書的吹哨者今天在一場聯邦參議院聽證會上，指控臉書把利益置於安全之上，但臉書否認指控。

臉書基礎設施部門副總裁賈納丹（SantoshJanardhan）在部落格貼文解釋說，臉書工程師發送指令時，不小心切斷臉書數據中心與全世界其他地方的連線。

臉書表示，臉書系統的設計能針對指令加以檢核避免錯誤，但這個檢核工具有漏洞，以致無法停止造成斷線的指令。臉書還說，這次故障並非惡意活動造成。

用戶無法登入臉書旗下服務的同時，臉書員工也被擋在內部工具之外。臉書表示，此次故障讓工程師平常用於調查與修復這類故障的工具掛點，更增修復難度。

臉書說，當時派了一組工程師前往數據中心試圖排除故障並重啟系統，但公司實施嚴格的人身與系統安全規定，讓工程師又多花了一點時間，才能進入數據中心處理伺服器。

臉書 祖克柏

延伸閱讀

REITs展望佳 逢回買

《魷魚遊戲》夯！POYA buy寶雅線上買推「韓國椪糖DIY工具組」

Facebook長達6小時斷線虧損超過9億美元 影響規模比2008年更大

孫大千：中華民國已變成蔡英文欺騙中間選民選票的工具

相關新聞

臉書大當機6小時 設定出錯 祖克柏致歉

擁有數十億用戶的臉書，在台灣時間四日深夜十一時卅分左右開始無法使用，臉書旗下Instagram、WhatsApp也同樣癱...

臉書大當機6小時發生什麼事？社群帝王邁向衰退絕望的起手式

社群媒體龍頭臉書4日發生全球大當機，連帶使旗下FB即時通、Instagram、Whatsapp等多項服務同時故障，衝擊全球約30億用戶。這次斷線時間長達近6個半小時，堪稱是臉書史上最久、影響範圍最廣的一次大當機。外界不禁質疑這期間究竟發生什麼事、為何工程師遲遲無法修復？同一時間甚至傳出，有15億臉書用戶個資遭竊，被公布在駭客論壇求售，引發臉書遭外部惡意攻擊的質疑。...

臉書大當機6小時創紀錄 查克柏格致歉

擁有數十億用戶的臉書，從美東時間4日中午11時30分左右開始無法使用，且臉書所屬的 Instagram、WhatsAppapps也出現同樣情形，直到當天下午美東時間5時40分，各項功能才開始陸續恢復，前後約六小時的當機時間，寫下臉書創立以來當機新紀錄。

臉書斷線 用戶湧推特 名人迷因圖挖苦

社群媒體臉書(Facebook)、Instagram和WhatsApp一連串大當機後，大批網友蜂湧流入推特(Twitte...

臉書WhatsApp掛點的受益戶：Signal和Clubhouse樂壞了

臉書的應用程式和服務今晨掛點近6小時，結果揭露美國政府大規模監聽計畫而流亡海外的史諾登（Edward Snowden）所...

臉書解釋今晨大當機：路由器設定更動出錯

路透報導，臉書周一說，路由器設定更動出錯，是導致該公司35億用戶將近6小時無法連線使用社群媒體和傳訊服務的根本原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。