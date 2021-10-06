全球大當機6小時 臉書：例行維護出問題所致
臉書公司（Facebook Inc.）今天表示，旗下社群媒體和傳訊服務昨天全面當機超過6小時，是因為例行維護數據中心網路時出現錯誤，導致一堆問題產生，拖慢修復速度。
追蹤網站Downdetector表示，這是有史以來最大一起網路平台故障事件。這場全球大當機導致數以十億計臉書、WhatsApp、Instagram用戶無法登入，更加深了外界對這家市值近1兆美元公司的審視。
曾任職臉書的吹哨者今天在一場聯邦參議院聽證會上，指控臉書把利益置於安全之上，但臉書否認指控。
臉書基礎設施部門副總裁賈納丹（SantoshJanardhan）在部落格貼文解釋說，臉書工程師發送指令時，不小心切斷臉書數據中心與全世界其他地方的連線。
臉書表示，臉書系統的設計能針對指令加以檢核避免錯誤，但這個檢核工具有漏洞，以致無法停止造成斷線的指令。臉書還說，這次故障並非惡意活動造成。
用戶無法登入臉書旗下服務的同時，臉書員工也被擋在內部工具之外。臉書表示，此次故障讓工程師平常用於調查與修復這類故障的工具掛點，更增修復難度。
臉書說，當時派了一組工程師前往數據中心試圖排除故障並重啟系統，但公司實施嚴格的人身與系統安全規定，讓工程師又多花了一點時間，才能進入數據中心處理伺服器。
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