Facebook長達6小時斷線虧損超過9億美元 影響規模比2008年更大

Facebook在10月4日接近晚間12點時發生斷線,停擺時間約達6小時,同時也讓旗下Instagram、WhatsApp及Messenger服務中斷,雖然稍早已經恢復連線,但前後也讓Facebook損失超過9億美元。

而Facebook技術長Mike Schroepfer稍早透過Twitter發文表示致歉,但並未透露具體造成斷線原因。不過,依照獨立記者Brian Krebs於個人Twitter分享看法,則認為Facebook此次斷線與DNS設定有關,而日前Slack同樣因為DNS設定問題造成服務斷線。

Just published a short (hopefully broadly accessible) writeup on the ongoing outages at Facebook, Instagram & WhatsApp. Includes perspective, graphic from @dougmadory and Kentik. Will update to add more info soon. https://t.co/5C5fliBVqX