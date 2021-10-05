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Facebook長達6小時斷線虧損超過9億美元 影響規模比2008年更大

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook在10月4日接近晚間12點時發生斷線，停擺時間約達6小時，同時也讓旗下Instagram、WhatsApp及Messenger服務中斷，雖然稍早已經恢復連線，但前後也讓Facebook損失超過9億美元。

Facebook技術長Mike Schroepfer稍早透過Twitter發文表示致歉，但並未透露具體造成斷線原因。不過，依照獨立記者Brian Krebs於個人Twitter分享看法，則認為Facebook此次斷線與DNS設定有關，而日前Slack同樣因為DNS設定問題造成服務斷線。

相比2008年因為系統錯誤問題造成長時間斷線，並且影響約8000萬名用戶的情況，目前Facebook每月活躍用戶數已經超過28億人數，同時廣告等業務規模也比2008年增長數倍，因此在長時間斷線產生經濟影響顯然會更大，再加上後來收購的Instagram、WhatsApp也有明顯用戶人數，使得此次斷線造成影響變得顯著。

依照相關看法指出，Facebook此次斷線估計至少約造成9.68億美元損失，除了Facebook本身服務產生成本影響，更包含許多與Facebook連動服務應用產生損失。而Facebook執行長Mark Zuckberg個人身價也受到此次服務斷線受影響，約減少60億美元以上，但仍在彭博新聞列出的全球億萬富翁排行前五名內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

臉書 祖克柏

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