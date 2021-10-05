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臉書大當機6小時原因曝光 「這設定」更動出錯35億用戶遭殃

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臉書當機被迫對手平台發「道歉文」…網友哽圖狠酸 推特官方也來蹭一波

聯合新聞網 / 綜合報導
網友將臉書創辦人祖克柏的臉合成到維修電路的照片 圖／截自Twitter
網友將臉書創辦人祖克柏的臉合成到維修電路的照片 圖／截自Twitter

社群媒體臉書（Facebook）凌晨發生大當機，連帶導致集團旗下的Instagram、whatsapp、Messenger等網路服務也全都無法連上，大量用戶因此叫苦連天。迫使臉書不得不在最大對手推特（Twitter）上發出道歉公告。這一舉動也引發網友大酸「可憐哪」，還製作許多哽圖加以嘲諷。

臉書在推特上的官方帳號先是PO出「我們了解有些用戶遇到無法登入的問題，現在已經努力搶修中，我們為所有造成的不便致歉」。而在七小時後又貼出「我們想對全球所有依賴臉書的社群和商家表示抱歉。經過我們努力修復APP和網路服務後，很高興他們現在都正常上線了。謝謝你們和我們一起承受這一切。」

許多網友貼出改編哽圖苦中作樂，有維修電路中的祖克柏、代表推特的豆豆先生嘲諷身旁不能動的臉書服務等等。有網友說，「我剛剛發了18年來第一封真正的簡訊，感覺就像進了時光隧道」。還有許多網友回報指出，自己的臉書個人頁面許多照片和貼文消失，希望臉書幫忙找回。更有網友質疑，認為臉書最近遭遇吹哨人指控，說臉書惡意操縱使用者，臉書想在調查前偷偷更改功能才因此出包。

就連推特官方似乎也加入這個同樂的行列，在大批網友擁入推特造成流量暴增後，推特帳號推文說「哈囉大家，真的是所有人都在呢」，該推文獲得11萬回覆、71萬轉推，以及280萬按讚。

網友創作大批哽圖嘲諷臉書當機，此圖搭配台詞「終於把東西修好的臉書總部」 圖／截自Twitter
網友創作大批哽圖嘲諷臉書當機，此圖搭配台詞「終於把東西修好的臉書總部」 圖／截自Twitter

當紅韓劇「魷魚遊戲」也被當作哽圖來源 圖／截自Twitter
當紅韓劇「魷魚遊戲」也被當作哽圖來源 圖／截自Twitter

網友創作大批哽圖嘲諷臉書當機 圖／截自Twitter
網友創作大批哽圖嘲諷臉書當機 圖／截自Twitter

臉書 祖克柏

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