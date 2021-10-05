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臉書IG掛點波及公司運作 員工曝總部陷一團亂

中央社 / 舊金山4日綜合外電報導
圖為位於美國加州門洛帕克的臉書總部。 中新社
圖為位於美國加州門洛帕克的臉書總部。 中新社

臉書與旗下應用程式Instagram等今天大當機，平台搶修恢復服務，總部陷入混亂，讓臉書面臨另一個公關危機，還被許多網友製作哏圖嘲笑，當然免不了遭一些推特用戶狂酸。

社群網站龍頭臉書（Facebook）與Instagram和WhatsApp平台掛點，目前還無法判定原因，但科技長施洛普佛（Mike Schroepfer）稍早向使用者保證，臉書團隊正在「盡快」恢復服務。

路透社報導，在當機近6個小時後，臉書、IG與WhatsApp今天傍晚部分恢復連線。臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）晚間也發文向用戶致歉。

根據廣告資訊公司標準媒體指數（Standard MediaIndex）估計，臉書是全球第2大數位廣告平台，在當機期間每小時損失約54萬5000萬美元（約新台幣1530萬元）的美國廣告收入。

Instagram當機後，大家暫時無法在飯後悠閒滑手機，看看其他網友的最新動態，網路上一片哀號，但在臉書總部待命的員工，現在又陷入什麼情況呢？

其中一名員工告訴美聯社，狀況看起來很不妙，「這裡陷入一團亂」。

「紐約時報」報導，臉書員工說，他們現在連使用工作用的手機打電話、接收外部電子郵件都有問題，甚至還連不上公司內部溝通平台。臉書員工現在只好轉換到領英（LinkedIn）、Zoom與Discord等其他平台工作。

根據紐時，臉書職員也說，公司平台當機後，他們連數位識別證都刷不過，因此辦公大樓與會議廳都進不去。資安工程師據稱也因為連不上伺服器，無從解決問題。

網路服務掛點並非不常見，但網路專家戴利（TomDaly）跟「華爾街日報」說：「這次臉書與所有平台當機的時間之長與波及規模之廣，顯得很不尋常。」

他說：「他們的基礎設施很龐大，複雜性高，因此必須解決所有複雜狀況，才有辦法恢復連線。」

不過，不論好壞，還是有人有辦法穩住軍心，Instagram負責人莫瑟里（Adam Mosseri）就把這次當機比喻成因下雪而可以放假的「雪休日」。

臉書執行長祖克柏。美聯社
臉書執行長祖克柏。美聯社

臉書 祖克柏

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