緩解供電吃緊 哈薩克煤運抵浙江

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導
浙能舟山六橫煤炭中轉碼頭卸煤機正卸裝哈薩克進口電煤。（觀察者網）
浙能舟山六橫煤炭中轉碼頭卸煤機正卸裝哈薩克進口電煤。（觀察者網）

10月4日，在浙能舟山六橫煤炭中轉碼頭，卸煤機正在卸裝從哈薩克進口的電煤，據陸媒報導，這是浙江省首次向哈薩克採購煤炭，為當前緊缺電煤的浙江省帶來了「及時雨」。

據觀察者網報導，哈薩克是世界上最大的內陸國，雖與大陸新疆毗鄰，但到浙江陸路遙遠，需橫穿中國，陸上運煤成本高昂。不過，該國有鐵路、運河聯通黑海，海運相對較低的成本，在目前大陸電煤價格高漲背景下，讓哈薩克煤炭有了採購來浙的經濟可行性。

據了解，這批13.6萬噸的高熱值優質哈薩克煤，是浙能集團所屬富興燃料公司採購到六橫煤炭中轉碼頭的，裝載這批煤炭的MV CARO號（卡羅）船在海上航行了30天，航行8501海里（約15700公里）。

報導指，今年以來，浙江經濟形勢良好，用煤量同比大幅增加，浙能集團電煤機組長時間處於高負荷狀態，使得電煤庫存下降。為確保浙江電煤供應的安全穩定，浙能富興燃料公司一方面積極與大陸供應商溝通，落實長協資源，另一多方調研了解進口煤供應管道，積極探索新採購模式，大膽開闢新煤源，提前鎖定哈薩克一批優質電煤資源，為當前資源緊張的浙江省高熱進口煤資源提供有效補充。

哈薩克煤資源儲量約1767億噸，排全球第八，占世界總儲量的4%，已探明和開採的煤田100個，可提供較為豐富的煤炭資源，且哈薩克煤熱值高、硫份低、灰分低，可與低熱值高硫煤炭摻配，滿足浙江省內雙控需求，助力浙江推進清潔燃煤。

富興燃料公司是浙江最大的煤炭購銷企業。今年以來，浙能富興燃料公司一直拓展煤炭保供新渠道，於六七月份的迎峰度夏期間採購兩船高熱值美國煤（6000大卡），總量13萬噸，這也是該公司首次採購美國動力煤。

碼頭 美國

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