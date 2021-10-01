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英雄聯盟前世界冠軍Toyz涉毒 羈押首日情緒穩定

中央社 / 台中1日電

曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手、拿下世界冠軍的Toyz（劉偉健）遭檢方查出涉販賣大麻，昨天法院裁定羈押。台中看守所今天表示，劉偉健羈押首日飲食與情緒穩定，表現正常。

台中看守所指出，收容人劉偉健昨天凌晨押解至看守所羈押，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，新進收容人須經核酸檢測（PCR）及X光等檢查，待15天後無症狀，就可安排至所內作業工廠。

看守所表示，目前劉偉健與另外6名收容人同舍房，飲食與情緒都穩定，劉偉健與其他收容人無特別互動，表現均正常。

台中地檢署今年5月間偵辦一件毒品案件時，透過查獲的藥腳、藥頭，查出劉偉健涉嫌上游供貨，經檢警跟監蒐證後，查出劉偉健與楊姓共犯涉嫌在網路販賣二級毒品大麻。

檢方9月28日晚間指揮彰化縣警察局刑警大隊帶回劉男與楊男偵辦，並查扣一批可供電子菸使用的大麻菸彈。檢方複訊後聲押劉偉健與楊男，台中地院昨天召開羈押庭審理，認定劉偉健涉嫌重大、有逃亡之虞裁定羈押，楊男以新台幣40萬元交保。

今年29歲的劉偉健，網路暱稱Toyz，為知名電玩遊戲英雄聯盟玩家，曾為英雄聯盟職業競技選手。根據劉偉健的臉書（Facebook）指出，他曾拿下英雄聯盟2012年第二季世界大賽冠軍，現從事網路遊戲直播工作。

劉偉健 大麻 毒品

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