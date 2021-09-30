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Toyz販毒他早就知道？ 統神粉絲神預言「將來會出事」

聯合新聞網 / 綜合報導

「亞洲統神」張嘉航7月在與粉絲聊天時，一名網友神預言「Toyz將來一定會發生事情」。圖擷自IG @godtoneasia
「亞洲統神」張嘉航7月在與粉絲聊天時，一名網友神預言「Toyz將來一定會發生事情」。圖擷自IG @godtoneasia

《英雄聯盟》前世界冠軍「Toyz」劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻，消息震驚電競與實況圈，也引發許多網友討論。有人就翻出他的對頭、身為實況主的「亞洲統神」張嘉航的影片，發現統神的粉絲在7月就曾說過「Toyz將來一定會發生事情」，讓不少網友直呼「神預言」。

統神過去曾與Toyz共同代言手遊，不過兩人當時發生激烈衝突，雙方砲火猛烈，還曾登上網路熱搜話題。統神7月底跟香港粉絲聊天時，這名粉絲先向統神道歉，理由是香港出了Toyz這種「敗類」，統神馬上回應「沒那麼嚴重」，不過，這名粉絲繼續說「因為Toyz這種低劣的人品，將來一定會發生事情」，他還預言「說不定Toyz下個月就會爆出什麼，夜店門口撿屍、下藥，到時候再捅他幾刀就可以了」。

當時，這位粉絲還建議統神，等記者來問他感想時，就學統神的岳母回應「唉呦！劉偉健！我都不知道你是這樣的人啊！」如今，Toyz涉嫌販毒一事，法界人士表示，因為Toyz犯的是無期徒刑或10年以上的重罪，不只會被沒收犯罪所得，於刑之執行完畢或赦免後，將會被驅逐出境。

Toyz 大麻

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