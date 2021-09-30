美食公道伯Toyz惹麻煩被收押 網敲碗新片開箱「看守所菜單」

網友調侃「美食公道伯」Toyz下一個開箱影片是矯正署五星菜單。 圖／翻攝自Toyz臉書

《英雄聯盟》前世界冠軍「Toyz」劉偉健因涉嫌販毒惹上「大麻煩」，引起網路熱議，其後動向也受到眾人關心，有網友貼出台中看守所一周菜單，稱Toyz準備開箱看守所美食，並讚周六菜色「看了都覺得餓」，讓不少人敲碗「等美食公道伯上新片」。

Toyz過去曾是《英雄聯盟》（LOL）電競職業選手，現在則活躍於遊戲實況、YouTube等，其中一系列「美食公道伯」的影片吸引不少忠實粉絲，如今Toyz惹上「麻煩」、被台中地院裁定收押，前隊友「Lilballz」宋寬柏（球Z）立刻發文調侃「美食公道伯要去幫我們test牢飯了嗎？」隨後網友更貼出台中看守所一周菜單，表示「菜色不錯」。

從台中看守所公布的10月第一周膳食菜單可看到，不僅菜色葷素搭配附有飲料、甜湯，逢一、三、五還有飯後水果，菜單設計相當用心。貼出菜色的網友表示，Toyz這周準備開箱看守所美食，雖然很多人說「跟當兵一樣只有名字好吃」，但他認為有廚房阿姨操刀，再怎樣也有營養午餐等級，「看了都覺得餓了」。

台中看守所公布10月第一周的收容人膳食菜單。 圖／截自法務部矯正署臺中看守所

網友們看完也表示「每天都吃這麼好喔」、「這菜比我自己平常吃的還營養均衡」、「難怪有人想進去吃牢飯」、「看起來很好吃，出來就比統神胖了」、「吃得比吳亦凡好」，有人則開玩笑「影片累積十年一次上」、「牢飯公道伯系列」、「如果能直播，這一定會是2021點閱數最高的一部片」、「從米其林三星到矯正署五星」。

但也有人指出「就當兵的菜色啊，名字好聽，口味難吃」，更稱不要指望有廚房阿姨煮飯，「看守所也是叫受刑人去煮」、「看守所的應該也是同學們煮的吧，哪裡來預算請團膳」、「其實好像不是廚工，是給比較輕刑的（或危險性低的）受刑人煮的，監獄請不起廚工啦」。