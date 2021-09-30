前電競冠軍Toyz爆販毒！盤點台灣「呼麻名人」 大咖藝人全在列

《英雄聯盟》前世界冠軍「Toyz」劉偉健因涉嫌販毒惹上「大麻煩」，引起網路熱議，其後動向也受到眾人關心，有網友貼出台中看守所一周菜單，稱Toyz準備開箱看守所美食，並讚周六菜色「看了都覺得餓」，讓不少人敲碗「等美食公道伯上新片」。

2021-09-30 14:42