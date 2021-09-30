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前電競冠軍Toyz爆販毒！盤點台灣「呼麻名人」 大咖藝人全在列
昨日（29）前LOL世界冠軍Toyz（劉偉健）在台販售大麻被逮，由於住處起出近200顆大麻菸彈，數量達中盤商規模，涉嫌重大已遭檢方聲押獲准，消息震驚遊戲圈、直播圈，近年來也有不少名人爆出「呼麻」醜聞，其中有不乏形象正面者，一夕跌落谷底景況令人唏噓。
盤點近年來「呼麻」名人如下：（由日期近至遠）
- 2021/09 美秀集團修齊：深夜攔查被搜出車內有大麻電子菸油，辯稱不知情「可能是粉絲送的」，更堅稱未吸毒，但若尿檢出現毒品反應不會逃避，現待驗尿結果出爐。
- 2020/07 張宗憲：職業籃球員，因涉嫌持有大麻電子菸被逮，隨後被球隊開除，2021年因誠心悔改、為錯誤行為付出代價，再度被富邦勇士隊接納。
- 2020/04 祝釩剛：前183 CLUB成員，2007年曾因吸食大麻入獄接受強制勒戒，2013年口袋和屋內被搜出毒品被法辦，但事後澄清未沾毒，2020年時再次被查獲身上攜帶大麻菸油電子菸。
- 2019/12 謝和弦：2012年8月便透過臉書公開表示吸食大麻，一個月後再次於臉書發文為不良示範致歉，2019年被老婆Keanna舉報吸毒，之後謝和弦多次表明支持「大麻合法化」，與Keanna於2020年離婚。
- 2019/09 茄子蛋小賴：無預警退團後在高雄被警方查獲身上藏有大麻。
- 2019/05 薔薔：臉書自爆到墨爾本吸食大麻，並在臉書PO出吸食影片。
- 2016/09 胡睿兒：於租屋處吸毒被逮，波及女友林采緹，後雖因初犯獲緩起訴處分，演藝事業仍遭重創。
- 2015/10 金陽：路邊臨檢被警方查獲持有大麻，當時辯稱在美國學會吸食、不知台灣違法。當時女友郭書瑤曾因聯絡不上發文，但事後選擇陪伴面對，兩人於2018年分手。
- 2014/08 柯震東、房祖名：於北京一洗浴中心吸食大麻被查獲，好形象一夕崩壞，並被中國列入封殺名單中。
- 2013/09 郭人豪（郭世倫）：遭警方於南港住處搜出大麻、大麻等毒品，稱外籍友人給的，並坦承曾在家吸食。
- 2007/03 胡瓜、丁柔安：遭警方在家中搜出大麻和吸食器，檢驗確認兩人為長期吸毒，事發後胡瓜公開道歉並進入勒戒所戒毒。
- 2006/12 庹宗康、屈中恆：因涉入藝人大麻案遭約談，後召開記者會承認吸毒。
- 2006/10 方順吉：因持有大麻及吸食品遭逮，但強調是「借用」未「使用」，過去也曾因吸食、持有毒品被查獲送勒戒。
- 2002/06 余祥銓：留學途中回國度假卻在夜店遇警臨檢，被查獲持有並吸食大麻，因當時只有17歲，故進入勒戒所並受少年感化教育兩周。
大麻在台灣屬於二級毒品，依我國《毒品危害防制條例》規定，製造、運輸、販賣二級毒品者處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。
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