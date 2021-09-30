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Toyz成名後爭議多 摔門、遭冷凍、不Care反送中引眾怒

聯合新聞網 / 綜合報導

Toyz在電競圈竄紅後引來不少爭議。（合成圖，取自Toyz臉書）
Toyz在電競圈竄紅後引來不少爭議。（合成圖，取自Toyz臉書）

知名遊戲實況主兼YouTuber、曾獲《英雄聯盟》（LOL）2012賽季世界大賽冠軍的電競選手劉偉健（Toyz），9月29日爆出涉毒遭逮，台中地院認為他有串供逃亡之虞，裁定羈押。Toyz在電競圈成名之後評價兩極，像是加入HKA戰隊引發的冷凍事件、近期與統神的手遊單挑爭議等，果真人紅是非多。

▊平分戰隊獎金談不攏 氣炸摔門出場

2012年Toyz加入當時台灣最強的LOL戰隊「台北暗殺星」（Taipei Assassins，TPA，現改為J TEAM），該隊拿下世界冠軍，獲得100萬美金（約台幣3000萬），不過平分獎金卻談不攏，Toyz認為，該隊有2名候補選手未出場，應該要將獎金除以5（LOL遊戲人數為5人），而不是除以7，故與其他人起爭執並怒摔門出場，他事後也證實此事。

Toyz（中）2012年加入TPA戰隊，該隊也拿下LOL世界冠軍，卻因獎金談不攏而爆氣摔門出場。（翻攝自Toyz臉書）
Toyz（中）2012年加入TPA戰隊，該隊也拿下LOL世界冠軍，卻因獎金談不攏而爆氣摔門出場。（翻攝自Toyz臉書）

▊自爆不想打假賽遭冷凍 拿820萬和解

2013年，Toyz離開TPA後加入HKE（Hong Kong eSports，現為HKA），戰隊在2015年爆出管理階層疑似戰術運用下指導棋，要選手故意輸掉比賽，讓Toyz不滿，因而在臉書寫一篇藏頭詩，提到「我想大家不知到（道），終共（指老闆鍾培生的稱呼「鍾共」）逼我打假賽，在LMS抱歉我不會做下留（流）的事。」與老闆鍾培生決裂，並遭冷凍長達1年，在2017年時以210萬港幣（約新台幣820萬元）和解。

Toyz（左）2013年加入HKE戰隊，因在臉書的藏頭詩暗指戰隊「打假賽」，與老闆鍾培生（右）產生合約糾紛。（翻攝自鍾培生臉書）
Toyz（左）2013年加入HKE戰隊，因在臉書的藏頭詩暗指戰隊「打假賽」，與老闆鍾培生（右）產生合約糾紛。（翻攝自鍾培生臉書）

Toyz不滿「打假賽」，因而在臉書寫一篇藏頭詩，與老闆鍾培生決裂。（翻攝自Toyz臉書）
Toyz不滿「打假賽」，因而在臉書寫一篇藏頭詩，與老闆鍾培生決裂。（翻攝自Toyz臉書）

▊當美食公道伯起爭議 試吃米其林餐廳嫌爛

2019年，Toyz開拍「美食公道伯」系列影片，其中以試吃米其林餐盤推薦的WILDWOOD原木燒烤餐廳最具爭議，他認為該店服務不到位、牛排咬不動、龍蝦肉爛等，認為一餐要價5千元「免費請我去也不會再來」，讓名廚林明健在臉書稱影片刻意扭曲事實，懷疑有心人士操弄，「不排除提告或採取法律行動。」

Toyz自稱美食公道伯，到WILDWOOD原木燒烤餐廳試吃，嫌龍蝦肉爛、牛排咬不動。（翻攝自YouTube頻道「Toyz」）
Toyz自稱美食公道伯，到WILDWOOD原木燒烤餐廳試吃，嫌龍蝦肉爛、牛排咬不動。（翻攝自YouTube頻道「Toyz」）

▊反送中「我不Care」 引眾怒急道歉

2019年6月，香港民眾因《逃犯條例》爆發大規模示威遊行，並發生警民衝突，Toyz當時被問到該條例看法時，卻爆氣回應：「我說我一點都不在意香港發生什麼事情，可以嗎？我政治冷感OK？可以嗎？」「我完全不Care這件事情」讓他的直播訂閱人數直直落，隨後他改口道歉，表示自己說了很多無知及「很不負責任、很蠢的言論」，並提到「這是一件大家都需要去關心的一件事」，當時一度將頻道暫停運作，藉此反省自己的行為。

Toyz稱不關心反送中議題，引起網友不滿，並在留言直播洗版，讓Toyz道歉，認為「這是一件大家都需要去關心的一件事」。（翻攝自YouTube）
Toyz稱不關心反送中議題，引起網友不滿，並在留言直播洗版，讓Toyz道歉，認為「這是一件大家都需要去關心的一件事」。（翻攝自YouTube）

▊對決手遊統神敗陣 改名「Toyz的狗」引互噴

2021年Toyz與知名實況主「亞洲統神」張嘉航代言同款手遊，並在線上活動進行對抗，當時兩人表示輸的那一方要改名，結果統神落敗，Toyz要求對方要改暱稱為「Toyz的狗」，引起統神不滿，Toyz把該場活動剪成精華影片，也被統神團隊檢舉下架，讓他更為不悅，再次拍影片嗆聲，兩方隔空相互攻擊，風波延燒許久。

Toyz與統神的改名風波爭議不斷，Toyz又再拍「道歉影片」，實際上其實在暗諷統神。（翻攝YouTube「Toyz 遊戲頻道」）
Toyz與統神的改名風波爭議不斷，Toyz又再拍「道歉影片」，實際上其實在暗諷統神。（翻攝YouTube「Toyz 遊戲頻道」）

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