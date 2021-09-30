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Toyz販毒被捕前爆分手！火辣女友遭起底 雄厚背景曝光

聯合新聞網 / 綜合報導

Toyz與女友奈奈合照曬恩愛。 圖／翻攝自instagram@_yinyux
Toyz與女友奈奈合照曬恩愛。 圖／翻攝自instagram@_yinyux

英雄聯盟》（簡稱LOL）前世界冠軍「Toyz劉偉健因涉嫌在網路販售大麻菸彈遭捕，30日凌晨台中地院裁定羈押，消息震驚遊戲圈及實況圈，隨後Toyz的女友「奈奈」IG也被網友灌爆，紛紛留言詢問相關消息，「奈奈」背景曝光後更引發不少討論。

「Toyz」劉偉健為香港電競好手，曾效力台灣代表隊奪得英雄聯盟2012年第二季世界大賽冠軍，後因合約糾紛沉寂，復出後除擔任英皇電競戰隊總監兼總教練外，也身兼遊戲實況主，此次爆出販毒不僅引發軒然大波，也連累女友被起底。

Toyz的女友「奈奈」外型姣好、身材火辣，在instagram上小有名氣，有近5萬粉絲追蹤，與Toyz感情甚篤，不時在社群上分享合照放閃，7月時也發文表示「男人主動要求合照，這麼難得的事情值得我紀念一下」，並附上兩人緊貼照。

然而在Toyz惹出「大麻煩」後，奈奈卻未針對此事發聲，反而發出一篇業配文，惹來網友起疑，紛紛留言發問，隨後奈奈刪除留言並關閉該文留言功能。有網友也指出兩人日前直播時疑似吵架分手，由於分手時機湊巧在Toyz被捕之前，加上奈奈曾在直播時說出「抽菸bad」，更引發網友揣測。

事實上，奈奈除了男友知名度超高之外，自身背景也來頭不小，父親是台灣賽車教父「阿杉哥」陳俊杉，為目前國內最資深的國際級賽車手，在亞洲和國際賽事拿下優異成績，並創立AAI車隊將台灣推向國際。奈奈也深受其父影響，16歲就跳級到Formula Master的測試，當天便跑出接近職業車手的單圈成績。


Toyz 劉偉健 英雄聯盟 電競

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