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替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

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將成日本新首相…岸田文雄曾稱要抗衡中國大陸 挺台入CPTPP

香港01 / 記者梁凱怡／報導
日本自由民主黨9月29日舉行總裁選舉，前外務大臣岸田文雄（右）擊敗行政改革擔當大臣河野太郎順利當選，將接替菅義偉（左）出任首相。 法新社
日本自由民主黨9月29日舉行總裁選舉，前外務大臣岸田文雄（右）擊敗行政改革擔當大臣河野太郎順利當選，將接替菅義偉（左）出任首相。 法新社

日本自由民主黨9月29日舉行總裁選舉，前外務大臣岸田文雄擊敗行政改革擔當大臣河野太郎順利當選。由於自民黨於國會擁有多數議席，岸田文雄勢將接替菅義偉出任首相。64歲來自廣島的岸田將以新姿態領導日本。

經濟

岸田曾表示，如果當選，財政重整將會是政策的重要支柱。他曾對日本銀行極度寬鬆的政策提出質疑，稱刺激措施不能永遠持續。不過日本經濟受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情拖累，他認為日銀必須維持大規模的刺激措施。他提出逾30萬億日圓的開支方案，並稱日本未來約十年都不太可能調高消費稅。他強調需要分配更多財富給家庭，與前首相安倍晉三「安倍經濟學」增加企業利潤的做法不同。

外交

外交方面，岸田相信日本應該與美國等其他思想類似的國家堅定抗衡中國等日益獨斷的政權。他計劃提高海上保安廳的能力，應對南海局勢。他支持國會通過決議案譴責中國對待維吾維少數族裔的做法，並有意任命幕僚監察人權情況。他還歡迎台灣加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。

能源

福島核災雖然嚴重破壞公眾對核能的信任，但岸田認為應該繼續以核能確保電力穩定供應。他最近說：「我確實認為可再生能源很重要。但是當我考慮僅僅依靠可再生能源是否足夠的時候，我認為我們需要準備其他選擇，例如氫、小型核設施和核聚變。」

抗疫

對抗疫情仍然是日本政府的頭號任務。岸田計劃成立新的政府部門統一抗疫行動。他認為，研發藥物和廣泛接種疫苗是恢復正常生活的關鍵。他的目標是研發口服藥物並於年底前廣泛提供，並於明年初恢復正常的社會經濟活動。

日本自民黨主席選舉結果出爐，前外務大臣岸田文雄當選，將被指名為第100任首相。 美聯社
日本自民黨主席選舉結果出爐，前外務大臣岸田文雄當選，將被指名為第100任首相。 美聯社
日本自民黨主席選舉結果出爐，前外務大臣岸田文雄當選，將被指名為第100任首相。製表／聯合新聞網
日本自民黨主席選舉結果出爐，前外務大臣岸田文雄當選，將被指名為第100任首相。製表／聯合新聞網

延伸閱讀：

日本自民黨總裁選舉｜岸田文雄勝出主因：他是最不會錯的選擇

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文章授權轉載自《香港01》

自民黨 岸田文雄 日本 CPTPP 台日關係

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