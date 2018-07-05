綠議員王威中罵網友「你是文盲嗎？」 網友：好大官威

2018-07-05 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



民進黨台北市議員王威中在臉書粉絲頁分享文章，指都發局長林洲民7/3親自說明，都發局過去21年來，從未依法認定大群館可當作寄宿住宅。

如果我們今天繼續對於侯友宜的宿舍違法使用的情形裝聾作啞，萬一有天真的發生了什麼公安意外，大家到時候真的能夠原諒沒有依法行政的政府，跟沒有善盡監督職責的民代嗎？

有網友質疑「哈哈哈 違規違法傻傻分不清楚 議員呀別亂帶風向了 直接租給文大學生就合法、文大轉租給學生就違規？請一元解釋一下 公安意外？那每年消防通過是假的？北市要不要抓去關三天！民進黨跟說依法行政 真的笑掉大牙了」。

王威中則在留言處反嗆「你是文盲嗎？看不懂內文，還是看不懂法規？還是你是電腦預設只會用哈哈哈當發語詞的假帳號？」

結果網友紛紛批評「大人說對就是對，怎麼能反駁呢？民進黨作主嘛，真他x的好民主。」「哇…王大一元好大的官威啊………人民好怕怕喔」、「原來議員可以隨便說民眾是文盲⋯⋯好大的官威啊！」、「民進黨最新X話,你是文盲嗎？」、「議員好大的官威。文大的學生和家長快來看看唷.....誰讓你們沒有相對低價宿舍住...還要去住好貴好貴的宿舍唷.....」。