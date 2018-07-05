親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核四燃料棒運美
監院彈劾吳茂昆
文大宿舍案爭議
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

文大宿舍案風波 謝長廷駁阿扁說法

2018-07-05 02:55中央社 東京4日專電

駐日代表謝長廷。聯合報系資料照
駐日代表謝長廷。聯合報系資料照
分享

中國國民黨新北市長參選人侯友宜與中國文化大學宿舍案風波不斷，前總統陳水扁指駐日代表謝長廷12年前台北市長選舉主打郝龍斌宿舍問題，結果大輸。謝長廷今晚在臉書澄清。

謝長廷在臉書上寫道，阿扁透過「勇哥物語」指他12年前台北市長選舉主打郝龍斌宿舍問題，結果輸17萬票，質疑目前綠營在新北市質疑侯友宜的文大宿舍的作法。不少人詢問他的看法。

謝長廷說明，2006年他選台北市長，2005年民進黨的縣長選舉席次輸剩6位，整個大勢對民進黨不利，而且2006年是紅衫軍圍城之年，綠營士氣低落。

他說，阿扁央求他參選台北市長，避免綠營整個崩盤，也避免他在高雄的建設無法繼續，所以當時說好的策略是主攻市政，主打高雄經驗，希望兩市都在談高雄，至少穩住高雄，雖然當年其他攻防還有錄音帶、花博、宿舍等議題，但並沒有什麼主攻宿舍的事。

謝長廷指出，阿扁選連任時，市政滿意度超過7成，又有龐大資源和現任優勢仍然敗選，得票率45.9%。可見選戰勝負因素很多，大勢和基本結構也很重要。事後簡化怪罪為主打什麼並不公平。何況時空人物都不同，他當年不行並不代表現在的候選人也不行。

他說，目前改革引起的積怨尚待疏解，大勢的確不利執政黨，綠營候選人均面臨辛苦的選戰，需要的是溫暖與鼓勵。朋友如有發現什麼選戰缺點，私下告知當事人即可，不必大聲喧嚷。

宿舍謝長廷

相關新聞

文大宿舍案 北市：土地分區規定僅可做集合住宅

2018-07-05 02:55

文大聲明：大群館將走向解約 保障235名學生住宿權

2018-07-04 19:49

大群館學生怎辦？ 市府、文大、又昱公司今開會協調

2018-07-04 19:43

文大案反而高民調 侯友宜：選舉不是選輸贏

2018-07-04 19:04

影／北市喬4200床位給學生 將找26校長商討宿舍事宜

2018-07-04 17:11

大群館學生安置 姚文智建議北市用救國團青年中心

2018-07-04 16:56

大群館爭議 宿舍自治會：解約罔顧學生權益

2018-07-04 16:29

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

解約罔顧學生權益？ 侯友宜：文大、又昱朝確保權益來做

2018-07-04 16:05

侯友宜要林洲民道歉 都發局：現在最重要是確保學生權益

2018-07-04 14:54

文大宿舍爭議 蘇貞昌：謝郝之爭前例不能援引

2018-07-04 13:55

被稱貪汙犯 侯友宜：還提拔我當警政署長？

2018-07-04 13:55

文大宿舍案 柯文哲：保障學生權益

2018-07-04 11:16

文大宿舍何時解約？侯友宜：又昱昨天已派律師洽談

2018-07-04 11:08

文大案「聯蘇打侯」？ 柯文哲：我覺得很無辜

2018-07-04 11:01

文大宿舍認定前後不一 朱立倫：守法民眾無所適從

2018-07-04 10:37

影╱蘇貞昌：柯P快協調文大與業主調降租金 改善公安

2018-07-04 10:06

侯若與文大解約 宿舍自治委員會：罔顧學生權益

2018-07-04 10:02

侯友宜文大宿舍案 林濁水：阿Q成了唯一的路

2018-07-04 10:00

綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案 多少能成真？

2018-07-04 09:00

文大大群館爭議 王丹：想選又不想被攻擊最好沒把柄

2018-07-04 07:16

文大聲明「遺憾」 住宿生：別成最慘受災戶

2018-07-04 00:51

侯友宜：那就和文大解約吧

2018-07-04 00:46

文大大群館宿舍 北市府認定違規

2018-07-04 00:45
看更多

熱門文章

名嘴群批內湖塞車 民眾call in打臉「講什麼屁話」

2018-07-04 13:25

被稱貪汙犯 侯友宜：還提拔我當警政署長？

2018-07-04 13:55

「連習會」將登場 連戰7月13日會習近平

2018-07-04 19:42

侯友宜文大宿舍案 林濁水：阿Q成了唯一的路

2018-07-04 10:00

核四燃料棒今起運回美 台電：核四沒有重啟的可能

2018-07-04 11:40

賴清德要陸客來 羅智強：這些人腦袋不正常？

2018-07-04 08:30

不槍決恐影響選情？總統府：報導憑空杜撰

2018-07-04 10:19

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

核四燃料棒送出國 核終戰神：謊言被動搖執政者害怕了

2018-07-04 17:43

陳明通指蔡習會可解決兩岸歧見 孫大千：阿Q精神

2018-07-04 08:11

綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案 多少能成真？

2018-07-04 09:00

執政「首要之務」七十二變 小英到底要先做哪項？

2018-07-04 08:00

【重磅快評】太怪了！ 政府部門竟為陳師孟一人開綠燈

2018-07-04 16:38

留洋才夠格？ 徐世榮：為何供奉養尊處優院士羞辱我們

2018-07-04 07:03

文大聲明：大群館將走向解約 保障235名學生住宿權

2018-07-04 19:49

不滿被「摸頭」 鳳梨農北上怒吼：政府無能！

2018-07-04 14:35

李來希：年改好亂 訴願雙掛號回執北市府竟蓋未來時間

2018-07-04 12:23

侯友宜要林洲民道歉 都發局：現在最重要是確保學生權益

2018-07-04 14:54

燃料棒今晨運出 核四前廠長：我比誰都痛

2018-07-04 10:40

邱太三與總統討論挑一、二個來槍決？法務部：嚴重錯誤

2018-07-04 10:56

侯若與文大解約 宿舍自治委員會：罔顧學生權益

2018-07-04 10:02

【即時短評】陸日8萬、3倍薪挖才 台灣長照優勢在哪？

2018-07-04 12:18

紅龍果價跌 屏東31歲青農這樣說

2018-07-04 21:36

陳水扁赴監院見張博雅 籲勿讓青天招牌蒙汙點

2018-07-04 12:18

逆風高飛！ 馬英九籌組馬英九基金會

2018-07-04 15:24

一箱鳳梨換不到一個便當 鳳梨農嘆：政府調節沒效

2018-07-04 11:50

文大大群館爭議 王丹：想選又不想被攻擊最好沒把柄

2018-07-04 07:16

鳳梨農北上抗議 高喊林聰賢、賴清德下台

2018-07-04 12:45

漁民嘆「政府不是朋友」 龍應台慚愧不敢動筷子

2018-07-04 20:22

「在ㄍㄢ、聲汙衊中」 徐國勇臉書貼生死筆「辟邪」

2018-07-04 14:40

核四燃料棒運回美 蘇貞昌：國民黨當年沒能力處理

2018-07-04 13:56

核四燃料棒運離台灣 馬英九：這是一個錯誤的決定

2018-07-04 11:06

謝長廷臉書回嗆扁 當年有資源和現任優勢還是輸掉北市

2018-07-04 20:58

批國民黨蓋核四沒遠見 洪孟楷：蘇貞昌連自己也騙？

2018-07-04 21:38

文大案「聯蘇打侯」？ 柯文哲：我覺得很無辜

2018-07-04 11:01

台灣航點被迫更名 台灣出生加航總監掙扎

2018-07-04 18:48

軍公教年改生效 詩人渡也晚年遇上有生以來大浩劫

2018-07-04 20:51

澎湖太陽能光電遭鹽害 不到5年就報廢

2018-07-04 12:29

關廟鳳梨崩盤？ 王定宇：台南產季結束誰在操弄行情

2018-07-04 16:00

吳茂昆遭彈劾 東華校友：與有榮焉變令人汗顏

2018-07-04 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top