文大宿舍案風波 謝長廷駁阿扁說法

2018-07-05 02:55 中央社 東京4日專電



駐日代表謝長廷。聯合報系資料照 分享 facebook

中國國民黨新北市長參選人侯友宜與中國文化大學宿舍案風波不斷，前總統陳水扁指駐日代表謝長廷12年前台北市長選舉主打郝龍斌宿舍問題，結果大輸。謝長廷今晚在臉書澄清。

謝長廷在臉書上寫道，阿扁透過「勇哥物語」指他12年前台北市長選舉主打郝龍斌宿舍問題，結果輸17萬票，質疑目前綠營在新北市質疑侯友宜的文大宿舍的作法。不少人詢問他的看法。

謝長廷說明，2006年他選台北市長，2005年民進黨的縣長選舉席次輸剩6位，整個大勢對民進黨不利，而且2006年是紅衫軍圍城之年，綠營士氣低落。

他說，阿扁央求他參選台北市長，避免綠營整個崩盤，也避免他在高雄的建設無法繼續，所以當時說好的策略是主攻市政，主打高雄經驗，希望兩市都在談高雄，至少穩住高雄，雖然當年其他攻防還有錄音帶、花博、宿舍等議題，但並沒有什麼主攻宿舍的事。

謝長廷指出，阿扁選連任時，市政滿意度超過7成，又有龐大資源和現任優勢仍然敗選，得票率45.9%。可見選戰勝負因素很多，大勢和基本結構也很重要。事後簡化怪罪為主打什麼並不公平。何況時空人物都不同，他當年不行並不代表現在的候選人也不行。

他說，目前改革引起的積怨尚待疏解，大勢的確不利執政黨，綠營候選人均面臨辛苦的選戰，需要的是溫暖與鼓勵。朋友如有發現什麼選戰缺點，私下告知當事人即可，不必大聲喧嚷。