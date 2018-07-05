文大宿舍案 北市：土地分區規定僅可做集合住宅

2018-07-05 02:55 中央社 台北4日電



文大宿舍「大群館」。聯合報資料照片 分享 facebook

台北市政府認定文化大學大群館違規當宿舍使用，都發局今天說明原因，依會勘加文大回函，認定大群館是學生宿舍，依土地使用分區管制自治條例就僅能做集合住宅，當宿舍就違規。

文大大群館宿舍案延燒，台北市都市發展局3日認定大群館違規當寄宿住宅使用，都發局表示，大群館的土地使用分區從過去就是屬「特定住宅區（二）」，只可當集合住宅，不能做寄宿住宅(學生宿舍)。

都發局官員今天晚間表示，台北市的土地使用分區並沒有寄宿住宅區（學生宿舍），要蓋寄宿住尾（學生宿舍），只能蓋在「特地住宅區（三）」 ，但是文化大學所在陽明山週邊地區，大多是「特定住宅區（一）或（二）。

至於「台北市土地使用分區管制自治條例」定義集合住宅為「具有共同基地及共同空間或設備，並有三個住宅單位以上建築物。」外界關注，大群館究竟算不算集合住宅。

都發局建築管理科科長林玄理今天受訪表示，在土地使用分區管制自治條例中，大群館就屬集合住宅，依規定，主管機關都發局有權認定建物樣態，另外，都發局6月25日曾到大群館現勘，認為大群館外觀及內部都被當成學生宿舍，要求文大解釋，文大來函也稱是大群館是學生宿舍，因此確定違規。

他指出，大群館過去是由文大承租給文大學生，若由又昱公司直接承租給學生，基本上是合乎土地使用分區管制自治條例規定，且大群館內部相關設施都符合集合住宅規定，像每間房設有獨立出入口等。

林玄理說，又昱公司曾在民國102年針對大群館宿舍案函文給北市府，當時又昱公司的公文提到，大群館除自住外，可否出租給學生或其他人居住，希望都發局函釋。

他表示，都發局當時以公文回應，大群館土地使用分區屬特定住宅區(二)，可當集合住宅，但建物使用型態非都發局管轄，也就是說，又昱公司可自行決定承租對象，這部分合乎規定。

相關官員又說，又昱公司將集合住宅出租給個別學生、上班族、小家庭，這些都合法的，但是又昱公司租文化大學，文化大學拿來當成學生宿舍，這就產生爭議了。

寄宿住宅是指由學校、機關團體統一經營管理，並提供學校等所屬學生、員工等人員短期住宿使用的建物。至於都發局認定大群館不可當寄宿住宅，但土地使用分區管制自治條例中卻未明確定義寄宿住宅。

林玄理指出，土管自治條例並未明載寄宿住宅定義，但條例也規定可由主管機關都發局認定建物屬性，都發局是依現勘及文大回函，認定文大把大群館當成學生宿舍，因此視為違規。