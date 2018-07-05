親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核四燃料棒運美
監院彈劾吳茂昆
文大宿舍案爭議
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

文大宿舍案 北市：土地分區規定僅可做集合住宅

2018-07-05 02:55中央社 台北4日電

文大宿舍「大群館」。聯合報資料照片
文大宿舍「大群館」。聯合報資料照片
分享

台北市政府認定文化大學大群館違規當宿舍使用，都發局今天說明原因，依會勘加文大回函，認定大群館是學生宿舍，依土地使用分區管制自治條例就僅能做集合住宅，當宿舍就違規。

文大大群館宿舍案延燒，台北市都市發展局3日認定大群館違規當寄宿住宅使用，都發局表示，大群館的土地使用分區從過去就是屬「特定住宅區（二）」，只可當集合住宅，不能做寄宿住宅(學生宿舍)。

都發局官員今天晚間表示，台北市的土地使用分區並沒有寄宿住宅區（學生宿舍），要蓋寄宿住尾（學生宿舍），只能蓋在「特地住宅區（三）」 ，但是文化大學所在陽明山週邊地區，大多是「特定住宅區（一）或（二）。

至於「台北市土地使用分區管制自治條例」定義集合住宅為「具有共同基地及共同空間或設備，並有三個住宅單位以上建築物。」外界關注，大群館究竟算不算集合住宅。

都發局建築管理科科長林玄理今天受訪表示，在土地使用分區管制自治條例中，大群館就屬集合住宅，依規定，主管機關都發局有權認定建物樣態，另外，都發局6月25日曾到大群館現勘，認為大群館外觀及內部都被當成學生宿舍，要求文大解釋，文大來函也稱是大群館是學生宿舍，因此確定違規。

他指出，大群館過去是由文大承租給文大學生，若由又昱公司直接承租給學生，基本上是合乎土地使用分區管制自治條例規定，且大群館內部相關設施都符合集合住宅規定，像每間房設有獨立出入口等。

林玄理說，又昱公司曾在民國102年針對大群館宿舍案函文給北市府，當時又昱公司的公文提到，大群館除自住外，可否出租給學生或其他人居住，希望都發局函釋。

他表示，都發局當時以公文回應，大群館土地使用分區屬特定住宅區(二)，可當集合住宅，但建物使用型態非都發局管轄，也就是說，又昱公司可自行決定承租對象，這部分合乎規定。

相關官員又說，又昱公司將集合住宅出租給個別學生、上班族、小家庭，這些都合法的，但是又昱公司租文化大學，文化大學拿來當成學生宿舍，這就產生爭議了。

寄宿住宅是指由學校、機關團體統一經營管理，並提供學校等所屬學生、員工等人員短期住宿使用的建物。至於都發局認定大群館不可當寄宿住宅，但土地使用分區管制自治條例中卻未明確定義寄宿住宅。

林玄理指出，土管自治條例並未明載寄宿住宅定義，但條例也規定可由主管機關都發局認定建物屬性，都發局是依現勘及文大回函，認定文大把大群館當成學生宿舍，因此視為違規。

宿舍文化大學大學生

相關新聞

又昱將解約 文大學生：罔顧學生權益

2018-07-05 00:05

文大聲明：大群館將走向解約 保障235名學生住宿權

2018-07-04 19:49

大群館學生怎辦？ 市府、文大、又昱公司今開會協調

2018-07-04 19:43

文大案反而高民調 侯友宜：選舉不是選輸贏

2018-07-04 19:04

影／北市喬4200床位給學生 將找26校長商討宿舍事宜

2018-07-04 17:11

大群館學生安置 姚文智建議北市用救國團青年中心

2018-07-04 16:56

大群館爭議 宿舍自治會：解約罔顧學生權益

2018-07-04 16:29

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

解約罔顧學生權益？ 侯友宜：文大、又昱朝確保權益來做

2018-07-04 16:05

侯友宜要林洲民道歉 都發局：現在最重要是確保學生權益

2018-07-04 14:54

文大宿舍爭議 蘇貞昌：謝郝之爭前例不能援引

2018-07-04 13:55

被稱貪汙犯 侯友宜：還提拔我當警政署長？

2018-07-04 13:55

文大宿舍案 柯文哲：保障學生權益

2018-07-04 11:16

文大宿舍何時解約？侯友宜：又昱昨天已派律師洽談

2018-07-04 11:08

文大案「聯蘇打侯」？ 柯文哲：我覺得很無辜

2018-07-04 11:01

文大宿舍認定前後不一 朱立倫：守法民眾無所適從

2018-07-04 10:37

影╱蘇貞昌：柯P快協調文大與業主調降租金 改善公安

2018-07-04 10:06

侯若與文大解約 宿舍自治委員會：罔顧學生權益

2018-07-04 10:02

侯友宜文大宿舍案 林濁水：阿Q成了唯一的路

2018-07-04 10:00

綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案 多少能成真？

2018-07-04 09:00

文大大群館爭議 王丹：想選又不想被攻擊最好沒把柄

2018-07-04 07:16

文大聲明「遺憾」 住宿生：別成最慘受災戶

2018-07-04 00:51

侯友宜：那就和文大解約吧

2018-07-04 00:46

文大大群館宿舍 北市府認定違規

2018-07-04 00:45
看更多

熱門文章

名嘴群批內湖塞車 民眾call in打臉「講什麼屁話」

2018-07-04 13:25

被稱貪汙犯 侯友宜：還提拔我當警政署長？

2018-07-04 13:55

「連習會」將登場 連戰7月13日會習近平

2018-07-04 19:42

侯友宜文大宿舍案 林濁水：阿Q成了唯一的路

2018-07-04 10:00

核四燃料棒今起運回美 台電：核四沒有重啟的可能

2018-07-04 11:40

賴清德要陸客來 羅智強：這些人腦袋不正常？

2018-07-04 08:30

不槍決恐影響選情？總統府：報導憑空杜撰

2018-07-04 10:19

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

核四燃料棒送出國 核終戰神：謊言被動搖執政者害怕了

2018-07-04 17:43

陳明通指蔡習會可解決兩岸歧見 孫大千：阿Q精神

2018-07-04 08:11

綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案 多少能成真？

2018-07-04 09:00

執政「首要之務」七十二變 小英到底要先做哪項？

2018-07-04 08:00

【重磅快評】太怪了！ 政府部門竟為陳師孟一人開綠燈

2018-07-04 16:38

留洋才夠格？ 徐世榮：為何供奉養尊處優院士羞辱我們

2018-07-04 07:03

文大聲明：大群館將走向解約 保障235名學生住宿權

2018-07-04 19:49

不滿被「摸頭」 鳳梨農北上怒吼：政府無能！

2018-07-04 14:35

李來希：年改好亂 訴願雙掛號回執北市府竟蓋未來時間

2018-07-04 12:23

侯友宜要林洲民道歉 都發局：現在最重要是確保學生權益

2018-07-04 14:54

燃料棒今晨運出 核四前廠長：我比誰都痛

2018-07-04 10:40

邱太三與總統討論挑一、二個來槍決？法務部：嚴重錯誤

2018-07-04 10:56

侯若與文大解約 宿舍自治委員會：罔顧學生權益

2018-07-04 10:02

【即時短評】陸日8萬、3倍薪挖才 台灣長照優勢在哪？

2018-07-04 12:18

紅龍果價跌 屏東31歲青農這樣說

2018-07-04 21:36

陳水扁赴監院見張博雅 籲勿讓青天招牌蒙汙點

2018-07-04 12:18

逆風高飛！ 馬英九籌組馬英九基金會

2018-07-04 15:24

一箱鳳梨換不到一個便當 鳳梨農嘆：政府調節沒效

2018-07-04 11:50

文大大群館爭議 王丹：想選又不想被攻擊最好沒把柄

2018-07-04 07:16

鳳梨農北上抗議 高喊林聰賢、賴清德下台

2018-07-04 12:45

漁民嘆「政府不是朋友」 龍應台慚愧不敢動筷子

2018-07-04 20:22

「在ㄍㄢ、聲汙衊中」 徐國勇臉書貼生死筆「辟邪」

2018-07-04 14:40

核四燃料棒運回美 蘇貞昌：國民黨當年沒能力處理

2018-07-04 13:56

核四燃料棒運離台灣 馬英九：這是一個錯誤的決定

2018-07-04 11:06

謝長廷臉書回嗆扁 當年有資源和現任優勢還是輸掉北市

2018-07-04 20:58

批國民黨蓋核四沒遠見 洪孟楷：蘇貞昌連自己也騙？

2018-07-04 21:38

文大案「聯蘇打侯」？ 柯文哲：我覺得很無辜

2018-07-04 11:01

台灣航點被迫更名 台灣出生加航總監掙扎

2018-07-04 18:48

軍公教年改生效 詩人渡也晚年遇上有生以來大浩劫

2018-07-04 20:51

澎湖太陽能光電遭鹽害 不到5年就報廢

2018-07-04 12:29

關廟鳳梨崩盤？ 王定宇：台南產季結束誰在操弄行情

2018-07-04 16:00

吳茂昆遭彈劾 東華校友：與有榮焉變令人汗顏

2018-07-04 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top