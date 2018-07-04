親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核四燃料棒運美
監院彈劾吳茂昆
文大宿舍案爭議
農產品價格崩盤
軍公教年改爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

2016年後台灣第一人！連戰7月13日登陸會習近平

6歲男童公園玩躲貓貓 竟昏倒猝死家長錯愕

大群館學生怎辦？ 市府、文大、又昱公司今開會協調

2018-07-04 19:43聯合報 記者張世杰╱即時報導

文化大學「大群館」爭議延燒，北市府認定屬於「寄宿住宅」，違反土地使用分區規範，要求文大、又昱公司盡速改善；事發後，北市府都發局及雙方今天下午首次內部開協調會，討論學生住宿問題，會中校方表達已有自力救濟方案，市府也提到願意將士林北投科技園區蓋好的建物部分提供學生住宿，後續仍會針對細節商討。

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子名下的文化大學「大群館」，被北市府認定違反土地使用分區規範，侯友宜競選辦公室今天下午發新聞稿指出，又昱公司律師與文化大學已達成解約共識，關於學生住的權益，會配合文大處理。

今天下午文化大學代理校長王淑音、又昱公司委任律師陳佳瑤前往市府，討論「大群館」400名學生住宿後續問題，市府代表包括都發局長林洲民、北市府發言人劉奕霆與會，會議持續約1個小時。

王淑音會後受訪時表示，校方仍認為大群館是教育設施，但尊重北市府裁決，至於學生居住權益，校方已經有自力救濟方案，對於市府提供的新方案也樂見其成；至於是否跟又昱公司解約？王表示「我們會解約」，尊重又昱公司決定。

又昱公司委任律師陳佳瑤會後受訪時則說，又昱公司收到市府認定違規的公文後，就找文大商討後續解決方法，最重要是如何保障學生住宿權益，會中文大有提出後續維護學生居住權益方案；至於解約部分，又昱公司跟文大都是守法的，既然北市府認定違規使用，當然跟文大達成解約協議。

媒體詢問，雙方解約後，又昱公司是否考慮擔任房東，將「大群館」繼續租給學生住宿？陳佳瑤僅回應，文大有照顧學生的方案，這部分會尊重文大。

北市府發言人劉奕霆表示，柯市長指示都發局協助解決學生住宿權益，邀請文大、又昱公司討論，會中校方有提到自力救濟的方案，同時市府提出協助方案，如同副市長林欽榮今天舉行記者會內容，願意將士林北投科技園區已經蓋好的建物，部分提供給學生住宿使用，文大樂見其成，但後續細節要討論，會跟校方、又昱公司會保持聯繫。

今天下午文化大學代理校長王淑音（左二）、又昱公司委任律師陳佳瑤（左一）前往市府，...
今天下午文化大學代理校長王淑音（左二）、又昱公司委任律師陳佳瑤（左一）前往市府，討論「大群館」400名學生住宿後續問題。記者張世杰／攝影
分享

文化大學侯友宜北投

相關新聞

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

被稱貪汙犯 侯友宜：還提拔我當警政署長？

2018-07-04 13:55

文大宿舍何時解約？侯友宜：又昱昨天已派律師洽談

2018-07-04 11:08

文大聲明：大群館將走向解約 保障235名學生住宿權

2018-07-04 19:49

影／北市喬4200床位給學生 將找26校長商討宿舍事宜

2018-07-04 17:11

大群館學生安置 姚文智建議北市用救國團青年中心

2018-07-04 16:56

大群館爭議 宿舍自治會：解約罔顧學生權益

2018-07-04 16:29

解約罔顧學生權益？ 侯友宜：文大、又昱朝確保權益來做

2018-07-04 16:05

侯友宜要林洲民道歉 都發局：現在最重要是確保學生權益

2018-07-04 14:54

文大宿舍爭議 蘇貞昌：謝郝之爭前例不能援引

2018-07-04 13:55

文大宿舍案 柯文哲：保障學生權益

2018-07-04 11:16

文大案「聯蘇打侯」？ 柯文哲：我覺得很無辜

2018-07-04 11:01

文大宿舍認定前後不一 朱立倫：守法民眾無所適從

2018-07-04 10:37

影╱蘇貞昌：柯P快協調文大與業主調降租金 改善公安

2018-07-04 10:06

侯若與文大解約 宿舍自治委員會：罔顧學生權益

2018-07-04 10:02

侯友宜文大宿舍案 林濁水：阿Q成了唯一的路

2018-07-04 10:00

綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案 多少能成真？

2018-07-04 09:00

文大大群館爭議 王丹：想選又不想被攻擊最好沒把柄

2018-07-04 07:16

文大聲明「遺憾」 住宿生：別成最慘受災戶

2018-07-04 00:51

侯友宜：那就和文大解約吧

2018-07-04 00:46

文大大群館宿舍 北市府認定違規

2018-07-04 00:45

影／蘇貞昌、侯友宜先後出席中藥公會餐會

2018-07-03 19:59

對手要他別再喊抹黑 侯友宜大笑三聲

2018-07-03 19:54

文大宿舍案 蘇貞昌：侯友宜別再喊抹黑

2018-07-03 19:04

文大宿舍如何解套 侯友宜：不是柯文哲說了算

2018-07-03 18:34

侯辦三問林洲民 並要林向社會大眾道歉

2018-07-03 18:30

大群館怎解套？ 林洲民：將邀文大與又昱公司討論

2018-07-03 18:06

影／大群館爭議 侯友宜遇外甥納豆：要不要幫我擋子彈

2018-07-03 18:01

大群館案行政怠惰？ 侯友宜：柯市府也認定為學生宿舍

2018-07-03 17:24

文大宿舍爭議 納豆：阿舅（侯友宜）是正直的人

2018-07-03 17:23

現才認定大群館違規 北市都發局坦承：行政怠惰

2018-07-03 17:19

【重磅快評】北市府製造文大宿舍髮夾彎 到底愚弄誰？

2018-07-03 16:54

文大大群館認定違法 丁守中：白綠假分手

2018-07-03 16:18

又昱直接租學生就合法？彭盛韶：不改格局還是違法

2018-07-03 16:03

侯友宜3千金出資又昱850萬 段宜康：當時17、8、4歲

2018-07-03 14:29
看更多

熱門文章

獨╱核四確定再見！凌晨燃料棒起運 8貨櫃車送碼頭回美國

2018-07-04 01:25

影／稱軍公教開始「節衣縮食」 李來希吃加熱披薩說：看我多省！

2018-07-03 22:23

名嘴群批內湖塞車 民眾call in打臉「講什麼屁話」

2018-07-04 13:25

王定宇質疑他是藍軍假農民 被嗆「Google資料要更新」

2018-07-03 23:46

被稱貪汙犯 侯友宜：還提拔我當警政署長？

2018-07-04 13:55

核四燃料棒今起運回美 台電：核四沒有重啟的可能

2018-07-04 11:40

賴清德要陸客來 羅智強：這些人腦袋不正常？

2018-07-04 08:30

不槍決恐影響選情？總統府：報導憑空杜撰

2018-07-04 10:19

侯友宜文大宿舍案 林濁水：阿Q成了唯一的路

2018-07-04 10:00

文大聲明「遺憾」 住宿生：別成最慘受災戶

2018-07-04 00:51

陳明通指蔡習會可解決兩岸歧見 孫大千：阿Q精神

2018-07-04 08:11

綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案 多少能成真？

2018-07-04 09:00

執政「首要之務」七十二變 小英到底要先做哪項？

2018-07-04 08:00

侯辦：又昱公司與文化大學 已達成解約共識

2018-07-04 16:10

留洋才夠格？ 徐世榮：為何供奉養尊處優院士羞辱我們

2018-07-04 07:03

賴清德向陸客喊話 謝立功：台獨理想填不飽肚子

2018-07-03 21:25

核四燃料棒送出國 核終戰神：謊言被動搖執政者害怕了

2018-07-04 17:43

前教長吳茂昆遭彈劾 台大教授：盼新人選「以德服人」

2018-07-03 22:10

邱太三與總統討論挑一、二個來槍決？法務部：嚴重錯誤

2018-07-04 10:56

不滿被「摸頭」 鳳梨農北上怒吼：政府無能！

2018-07-04 14:35

朱立倫宴請馬政府閣員 與會人士：朱和吳敦義互動熱絡

2018-07-03 22:32

燃料棒今晨運出 核四前廠長：我比誰都痛

2018-07-04 10:40

李來希：年改好亂 訴願雙掛號回執北市府竟蓋未來時間

2018-07-04 12:23

侯友宜要林洲民道歉 都發局：現在最重要是確保學生權益

2018-07-04 14:54

【重磅快評】太怪了！ 政府部門竟為陳師孟一人開綠燈

2018-07-04 16:38

侯若與文大解約 宿舍自治委員會：罔顧學生權益

2018-07-04 10:02

侯友宜：那就和文大解約吧

2018-07-04 00:46

中研院院士會議表態「反拔管」 監院彈劾吳茂昆

2018-07-04 00:03

陳水扁赴監院見張博雅 籲勿讓青天招牌蒙汙點

2018-07-04 12:18

二提「中國大陸」 賴揆：歡迎陸客遊台

2018-07-04 00:20

一箱鳳梨換不到一個便當 鳳梨農嘆：政府調節沒效

2018-07-04 11:50

文大大群館爭議 王丹：想選又不想被攻擊最好沒把柄

2018-07-04 07:16

【即時短評】陸日8萬、3倍薪挖才 台灣長照優勢在哪？

2018-07-04 12:18

駭客入侵序曲？ 民進黨維基百科蔡英文變台灣省長

2018-07-04 00:27

逆風高飛！ 馬英九籌組馬英九基金會

2018-07-04 15:24

文大案「聯蘇打侯」？ 柯文哲：我覺得很無辜

2018-07-04 11:01

核四燃料棒運離台灣 馬英九：這是一個錯誤的決定

2018-07-04 11:06

彈劾吳茂昆 6新監委踢館：調查不周

2018-07-04 00:31

林聰賢宣布三箭救蔬果 農民嗆：早有了

2018-07-03 23:28

2016後台灣第一人 連戰7月13日登陸會習近平

2018-07-04 19:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top