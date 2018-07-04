大群館學生怎辦？ 市府、文大、又昱公司今開會協調

2018-07-04 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



文化大學「大群館」爭議延燒，北市府認定屬於「寄宿住宅」，違反土地使用分區規範，要求文大、又昱公司盡速改善；事發後，北市府都發局及雙方今天下午首次內部開協調會，討論學生住宿問題，會中校方表達已有自力救濟方案，市府也提到願意將士林北投科技園區蓋好的建物部分提供學生住宿，後續仍會針對細節商討。

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子名下的文化大學「大群館」，被北市府認定違反土地使用分區規範，侯友宜競選辦公室今天下午發新聞稿指出，又昱公司律師與文化大學已達成解約共識，關於學生住的權益，會配合文大處理。

今天下午文化大學代理校長王淑音、又昱公司委任律師陳佳瑤前往市府，討論「大群館」400名學生住宿後續問題，市府代表包括都發局長林洲民、北市府發言人劉奕霆與會，會議持續約1個小時。

王淑音會後受訪時表示，校方仍認為大群館是教育設施，但尊重北市府裁決，至於學生居住權益，校方已經有自力救濟方案，對於市府提供的新方案也樂見其成；至於是否跟又昱公司解約？王表示「我們會解約」，尊重又昱公司決定。

又昱公司委任律師陳佳瑤會後受訪時則說，又昱公司收到市府認定違規的公文後，就找文大商討後續解決方法，最重要是如何保障學生住宿權益，會中文大有提出後續維護學生居住權益方案；至於解約部分，又昱公司跟文大都是守法的，既然北市府認定違規使用，當然跟文大達成解約協議。

媒體詢問，雙方解約後，又昱公司是否考慮擔任房東，將「大群館」繼續租給學生住宿？陳佳瑤僅回應，文大有照顧學生的方案，這部分會尊重文大。