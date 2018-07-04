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文大宿舍案雙方會談 北市府：保障學生權益

2018-07-04 21:13中央社 台北4日電

文大宿舍案風波延燒，文大代理校長與又昱公司委任律師今天赴台北市府會談，市府發言人劉奕霆說，校方已提自力救濟方案，並告知學生，且樂見北市府提出解決方案，將持續協調。

台北市都市發展局昨天認定文化大學大群館宿舍違規使用，市長柯文哲今天上午受訪時說，都發局會找文大和所有權人又昱公司會談，保障住宿學生權益。

文化大學代理校長王淑音及又昱公司委任律師陳佳瑤下午赴都發局參加協調會，北市府發言人劉奕霆、都發局長林洲民等官員皆出席。雙方會談約1小時。

王淑音會後受訪表示，又昱公司和文大解約後，校方提出自力救濟方式，尊重北市府對大群館裁決，但仍認定大群館是教育設施，協調會中，市府提新方案供校方參考。

律師受訪時說，市府昨天認定文大大群館違規，又昱公司接到公文後，找文大商議後續解決方式，最重要是保障住宿學生權益，文大有提出保障住宿學生權益方案，目前內部還在針對細節討論。

劉奕霆表示，副市長林欽榮下午開記者會提及預定把北投士林科技園區專案住宅內的部分公宅給學生使用，但相關細節及程序仍需進一步討論。

他說，出席協調會的文大代表樂觀其成市府提出的新方案，校方也已提出自力救濟方案，並告知住宿學生，會持續跟文大及又昱公司保持聯繫，保障住宿學生權益。

文化大學宿舍林洲民九合一選舉2018新北市選舉

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