侯友宜要林洲民道歉 都發局：現在最重要是確保學生權益

2018-07-04 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



針對文大宿舍爭議，北市都發局長林洲民昨天下午親上火線舉行記者會說明。圖／本報資料照 分享 facebook

文化大學「大群館」爭議延燒，北市府昨天認定屬於「寄宿住宅」，違反土地使用分區規範，並發函文大、又昱公司，要求盡速改善；侯友宜競選辦公室昨天傍晚提出三點質疑，就教台北市都發局長林洲民，並請林向社會道歉。

針對侯辦認為都發局應就該案向社會道歉，北市都發局今天發新聞稿回應，法令引用回歸專業論述、行政怠惰會再檢討，現階段最重要的是討論如何確保學生居住權益；都發局指出，針對「大群館」違規作為寄宿住宅，已認定完畢，接下來重點就是協助又昱公司、文大共同討論，希望在暑假期間，讓該案可在合乎情、理、法兼顧下，謀求解決方案，確保學生居住權益。

都發局指出，昨天記者會已明白回應，建築法與都市計畫法是2種不同法系，2者立法目的、定義及標準均不同，建管處基於該建物的實際使用態樣，要求使用者文化大學必須作公安申報，意在確保學生居住安全。

都發局又說，但都市計畫法、土地使用分區管制自治條例均已明白列示允許使用組別、項目，再加上6月25日至現場勘查、文大6月29日陳述意見回函，因此都發局認定文大以大群館宿舍名義，專供文大學生使用屬於「寄宿住宅」，違反規定，並坦承2個法系的競合造成外界的誤解，內部將會檢討改進。

都發局表示，針對文化大學表示大群館應為「教育設施」，教育部先前表示依「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」，其中附表七校舍建築面積之列計方式載明，租用校區外提供學生宿舍使用、租賃合約至少四年以上且經法院公證證明者得據以認定教育設施。

都發局指出，該規定是依大學法第12條規定，作為審核各大學規劃增設及調整院、系、所、學程與招生名額的審酌依據，與都市計畫法規範土地使用作合理使用立法目的不同；都發局強調，文大大群館為校園外的租用建物，文化大學以宿舍名義提供該建物予學生使用，其樣態歸屬台北市土地使用分區管制自治條例第5條規定的「第三組:寄宿住宅」，非屬教育設施。

至於外界解讀文化大學租給學生不可以？又昱公司租給學生就可以？都發局表示，集合住宅如由建物所有權人（又昱公司）直接出租予學生或他人個別居住使用，其使用類組仍為集合住宅；但建物所有權人（又昱實業有限公司）將房屋出租給文化大學，文化大學再以使用人身份經營管理學生宿舍，即應以寄宿住宅規定予以規範。