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綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案多少能成真？

綠狂打侯友宜「文大案」 選戰攻弊案 多少能成真？

2018-07-04 09:00聯合報 記者楊濡嘉陳靖宜陳珮琦林政忠／報導

前總統陳水扁昨在最新一期「新勇哥物語」質疑綠緊咬文大宿舍案的實用性。 圖／聯合報...
前總統陳水扁昨在最新一期「新勇哥物語」質疑綠緊咬文大宿舍案的實用性。 圖／聯合報系資料照片
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選舉期間花招百出，所謂的「弊案」一樁接一樁，砲火四射，令人目不暇給。藍綠參選人都曾弊案纏身，但選戰打弊案究竟有沒有票？打過頭會不會被倒打一耙？

前總統陳水扁昨天在最新一期「新勇哥物語」重提往事，2006年台北市長選舉，當年民進黨謝長廷猛打國民黨郝龍斌住宅是違建，但選舉最後結果，謝長廷輸了17萬票。

•文大宿舍案，侯蘇柯到底打到誰？

國民黨新北市長參選人侯友宜捲入文大宿舍案，台北市都發局昨天認定違規，認定大群館不得使用為寄宿住宅。

文大案風波不斷，侯友宜日前聲稱，「每天政論節目都在罵我」。但民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨說，北市府做出裁定，違法的是侯，受害的是文大學生，希望侯「別再糾纏、別再喊抹黑了」。

聽到蘇貞昌說「別再喊抹黑了」，侯友宜昨晚忍不住大笑三聲，僅回應「謝謝、謝謝」。

綠營追打文大案，北市府認定違規，有名嘴抨擊台北市長柯文哲在「助攻」，趁機拉攏綠營。不過，柯文哲昨說，「我是幫所有人解套，也幫自己解套」；至於是否打臉扁、馬、郝前幾任北市府？柯表示，不要去講別人，「我當3年半了，我們也沒有處理啊」。

侯友宜的「文大宿舍案」成為此次選戰藍綠的攻防焦點。 圖／聯合報系資料照片
侯友宜的「文大宿舍案」成為此次選戰藍綠的攻防焦點。 圖／聯合報系資料照片
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•打房12年前就用過 扁：會成功嗎？

「打房」招術層出不窮，因為小老百姓買房不易，政治人物的不動產，就容易成為選戰箭靶。12年前台北市長選舉，當時民進黨謝長廷強烈抨擊國民黨郝龍斌的住宅是違建，綠營議員也砲轟台北花博，質疑一棵空心菜花了500元，成為當時選戰話題。

儘管綠營攻勢伶俐，但選舉結果，當選的郝龍斌獲得69萬、53.81%選票，比對手高出許多，討回公道。陳水扁昨天就提醒，不要忘了12年前台北市長選舉，謝長廷就是主打郝宅，「最後輸了17萬票！」

扁並談到，24年前，他選台北市長時，並沒有前總統李登輝下令「棄黃（黃大洲）保陳（陳水扁）」，有的是情治單位「棄黃保趙（趙少康）」，只是沒有成功而已。當年新黨對手趙少康打統獨議題，將市長選舉升高為國家認同的統獨之爭，非常不明智，最後趙敗選；如今民進黨對柯文哲「兩岸一家親」的抹紅，此戰法會成功嗎？

立法院長蘇嘉全也曾因豪華農舍疑雲深陷泥潭。 圖／聯合報系資料照片
立法院長蘇嘉全也曾因豪華農舍疑雲深陷泥潭。 圖／聯合報系資料照片
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•蘇嘉全豪華農舍 讓綠營陣腳大亂

無獨有偶，2012年總統大選時，民進黨副總統候選人蘇嘉全的豪華農舍和冷氣機也引爆選戰烽火。藍營窮追不捨，蘇嘉全當時被媒體關注的程度，一度蓋過主帥蔡英文。

蘇嘉全當時表示，他在這塊土地度過最快樂的時光，雖然這個家園捐贈給鄉公所，但他沒任何埋怨，家人一致支持他的決定，「我願以最高標準接受社會檢驗。」

避免影響民進黨總統大選選情，蘇嘉全後來將屏東的農舍和農地，無條件捐給屏東縣長治鄉公所做為農業公益使用。獲知這項決定，時任民進黨發言人梁文傑在臉書上留言：「呼，鬆了一口氣！」當時緊咬此案的前立委邱毅則諷：「小偷偷了錢，把贓款捐出來還是小偷。」

民進黨當年敗選，雖然不能完全歸因在農舍爭議，但全黨上下花了許多力氣在解釋，好不容易才把選戰焦點導回蔡英文身上，但蔡後來也捲入「宇昌案」。

總統蔡英文（左）、前總統馬英九（右）都曾因清廉問題遭質疑。 圖／聯合報系資料照片
總統蔡英文（左）、前總統馬英九（右）都曾因清廉問題遭質疑。 圖／聯合報系資料照片
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•除了打房 「清廉」是最好攻擊點？

2012年總統大選，綠營好不容易擺脫農舍泥沼，蔡英文又被爆出「宇昌案」，藍營質疑她在擔任行政院副院長時，協助並核准宇昌公司的設立，卸任後還擔任該公司董事長，有圖利、自肥之嫌。宇昌案最後簽結，卻在選戰期間留下不少衝擊，蔡英文當年也敗選，4年後才完成「最後一哩路」。

2000年總統大選，候選人宋楚瑜氣勢如日中天，最後被藍營爆出「興票案」，重擊本來清廉勤政的省長形象，嚴重衝擊選情，自此也離總統大位愈來愈遠。

柯文哲參選台北市長時則被前立委羅淑蕾猛轟MG149案，質疑他私設帳戶，涉嫌貪汙、洗錢、逃漏稅等。柯文哲後來大動作自清，攤開每張收據、發票，最後柯文哲順利當選，刑事也不起訴；羅淑蕾則是連任立委失利，沒有通過黨內初選。

柯文哲參選台北市長時則被前立委羅淑蕾猛轟MG149案。 圖／聯合報系資料照片
柯文哲參選台北市長時則被前立委羅淑蕾猛轟MG149案。 圖／聯合報系資料照片
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前總統馬英九卸任後，則捲入綠營提告的24件刑案，包括大巨蛋、馬習會洩密案、貓纜、馬小九的特別費、財產來源不明、黨產侵占案、富邦銀併北銀、國發會土地等大小弊案，讓馬卸任後的身影，除了慢跑，也常跑法院。

侯友宜文化大學2018新北市選舉九合一選舉民進黨

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