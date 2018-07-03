文大宿舍認定違規 爭議始末說分明

2018-07-03 22:46 中央社 台北3日電



文化大學宿舍大群館爭議延燒月餘，台北市都發局今天認定為違規寄宿住宅、限期改善，藍營新北市長參選人侯友宜則說將和文大解約，約400名住宿生何去何從，短期問題仍難解。

九合一選舉年底登場，其實早在今年1月中國國民黨新北市長黨內初選，參選的前新北市議員金介壽指控對手侯友宜是「3億探長」，侯家坐擁中國文化大學大群館百間套房當包租公，但買地、建屋資金來源卻不明。

民主進步黨籍台北市議員王威中也在6月初指出，侯友宜自民國100年將陽明山房產（大群館）出租給文大作為學生宿舍，且契約簽訂每年調漲5%租金，甚至還由教育部補助款支付，但其土地使用分區為「特定住宅區（二）」，只能做集合住宅、而非寄宿住宅使用。

侯友宜則回批金介壽翻舊案炒冷飯，並反問「你看我像一個貪污的人嗎」；至於大群館使用合法性問題，他在6月12日接受廣播專訪時說，土地是妻子任美玲娘家財產，現由文大使用管理，若文大使用不當，該怎麼處理就怎麼處理。

隨著文大宿舍爭議逐日增溫，台北市都發局長林洲民6月14日受訪時也說，大群館使用執照載明為集合住宅，但文大網站卻稱是學生宿舍，且依據北市土地使用分區管制自治條例規定，此區只能做集合住宅，不過是否為寄宿住宅則須交由教育部或文大認定，都發局將辦理會勘。

但爭議一波未平一波又起，王威中和同黨籍台北市議員王閔生共同召開記者會指出，新北市副秘書長邱敬斌和新北市城鄉發展局副局長汪禮國以慶生、祝賀升官為由拜訪都發局多位官員，疑涉關說文大宿舍案。

對此，林洲民也坦承，雙方的確有討論，已要求都發局官員寫報告，並交由政風單位進行調查；但邱敬斌對於報導影射關說，感到相當憤怒且予以否認；侯友宜則表示，自己一輩子未曾請託人講違法的事，若大群館使用違法願和文大解約。

面對外界質疑大群館宿舍疑違規使用。文大強調，都依相關規定辦理，「政府相關單位從未曾行文給文大指不能承租大群館供作宿舍使用」

台北市長柯文哲則認為，處在藍綠惡鬥下，要維持一個法治人權的理念，滿吃力的，「緊事緩辦（台語），反正就穩紮穩打」。

為釐清疑義，王威中和北市府官員首次前往大群館會勘，卻因適逢學生期末考週，不得其門而入；都發局於6月25日再次前往會勘，確認地下室有兩個停車位遭違規使用，要求校方改善，並限期7月2日回函說明大群館使用情形。

隨著大群館認定結果即將出爐，侯友宜6月30日首度召開記者會正式回應，並提出420張發票等證據，強調合法經營納稅，盼終止負面選舉。

都發局針對文大回函和現勘結果開會討論，終於在今天認定大群館是違規作寄宿住宅使用，並要求文大及大群館建物所有權人又昱實業有限公司限期兩個月改善，近日將召開三方會議討論如何解決約400名住宿學生權益問題。

林洲民說明，大群館確實提供學生住宿使用，且所在位址為「特定住宅區（二）」，依北市土地使用分區管制自治條例規定不得作為寄宿住宅使用；另文大和教育部雖依「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」和大學法主張大群館為教育設施，但須先符合土管法規定為前提。

侯友宜辦公室今晚則提出質疑，認為都發局對於都計和建管系統法令認定不一，民眾無所適從，要求林洲民應向社會道歉。但林晚間未接電話回應。

大群館爭議看似塵埃落定，但大群館下學期宿舍抽籤已完成，約400名住宿學生的居住權益仍未解，這場牽動雙北市長選情的政治風暴是否落幕，仍有待觀察。