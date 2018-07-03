文大宿舍遭北市府認違規 教部要求限期改善

2018-07-03 19:19 中央社 台北3日電



台北市政府今天認定，中國文化大學大群館違規作為寄宿住宅使用。教育部傍晚表示，要求文大限期改善，並提出因應方案，保障住宿生權益。如果總床位數有調整，將納入私校獎補助款核算依據。

教育部高等教育司長朱俊彰表示，北市府認定大群館屬「特定住宅區（二）」，不允許作為「寄宿住宅」使用，且不屬於教育設施。教育部尊重地方政府主管機關，將發函文大，要求儘速改善。

朱俊彰指出，大群館的住宿學生突然要再去找地方住，恐怕有些困難，教育部會要求文大，看看可否從校園空間處理。

朱俊彰也提到，依照北市府的認定，文大也不能再將大群館任列為宿舍，提報作為私校獎補助核算依據。如果無法另外找到床位，代表資料有異動，獎補助會有所調整。

媒體追問，是否會追回已發的獎補助款？朱俊彰未直接回應，只強調獎補助款有一定的審議機制。

根據教育部統計，目前大專學生總數約106.2萬人（日間部），宿舍床位總量為32.8萬床，每年申請住宿人數為35.2萬人，獲准住宿29萬人。但各縣市、各校的狀況差異很大，有的床位很競爭，有的剩很多。

朱俊彰表示，像文大一樣租外面宿舍的狀況不多，包括逢甲大學、朝陽科大、正修科大等28校、1.6萬床左右。教育部會要求各校未來填報時，一定要更加注意土地使用分區、消防安檢等是否符合法規。

媒體再追問是否會全面清查大專宿舍？朱俊彰指出，現階段會在填報資料說明會上加強宣導。土地使用分區等是地方政府權責，且基於信任各校立場，實務上也無法逐筆確認。