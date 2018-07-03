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北市都發局認定宿舍違規使用 文大回應了

北市府認定大群館違規 王鴻薇挺文大：算教育設施

2018-07-03 11:31聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台北市議員王鴻薇指出，大群館符合教育部教育設施規範，應認定為教育設施。記者莊琇閔...
台北市議員王鴻薇指出，大群館符合教育部教育設施規範，應認定為教育設施。記者莊琇閔/攝影
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文化大學「大群館」作寄宿住宅使用爭議，都發局根據6月25日至現場勘查，及文化大學6月29日陳述意見函，確為供學生住宿使用，都發局最後認定大群館為寄宿住宅使用，今天上午發文化大學及建築物所有權人又昱實業有限公司，要求確保建築物合法使用，並期限2個月改善。

不過市議員王鴻薇指出，依「台北市土地使用分區管制自治條例」第7條，住二區允許「多戶住宅」或「教育設施」，大群館如被認定為「教育設施」，則文化大學自始沒有違反土地使用分區相關規定。

另根據都發局回復她的資料，教育設施要由教育主管機關，也就是教育部認定，不過都發局卻未發函詢問教育部意見，怎能自行認定大群館違法使用。另外，教育部常務次長林騰蛟昨日在立院回答質詢表示，原則上只要是學校使用的設施，都可稱作為教育設施，合格學生宿舍當然可認定為教育設施。

不過都發局都市規劃科長楊智盛表示，土地使用分區中的教育設施，並不包括校區外供學生住宿的寄宿住宅，因此認定大群館並不屬於教育設施。

王鴻薇表示，大一新生目前尚未入學，但大群館已有200多名學生完成抽籤，未來若違法要解約，原本可住宿的400名學生該住哪裡？

都發局建築管理科長林玄理表示，都發局願做為協調文化大學與又昱公司的平台，協助讓建物合法使用，2個月內的行政指導期不會開罰。至於是否雙方必須解約才能完成改善，林玄理則表示無法指示做法，至於學生後續的住宿安排，則不在都發局的權管範圍內。

文化大學教育部王鴻薇

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