綠攻文大宿舍 扁：12年前綠攻郝宅卻輸17萬票

2018-07-03 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語」中表達對綠營在雙北市長選舉的看法，質疑「抹紅」台北市長柯文哲、猛攻侯友宜太太家族的文大宿舍案是否對綠選情有幫助。圖／聯合報資料照片 分享 facebook

綠營在新北市長選舉中猛攻國民黨新北市長參選人侯友宜太太家族的文大宿舍之事，這個競選策略對不對？前總統陳水扁在今天的新勇哥物語中以2006年台北市長選舉為例，提及當年民進黨市長候選人謝長廷、國民黨候選人郝龍斌競爭，綠營猛攻郝龍斌的住宅是違建，謝長廷最後輸了17萬票，間接表達對綠營攻文大宿舍的看法，要綠營不要忘了12年前的舊事和結果。

「勇哥」、「勇弟」今天談到24年前的台北市長選舉，「勇哥」說，當年並沒有所謂前總統李登輝兼國民黨主席下令的「棄黃（黃大洲）保陳（陳水扁）」，有的是「棄黃保趙（趙少康）」的操作，只是沒有成功而已。

「勇哥」並認為24年前的那場台北市長選舉，趙少康打統獨議題，將市長選舉升高為國家認同的統獨之爭，非常不明智，最後趙敗選；以24年前的例子看今天民進黨對柯文哲「兩岸一家親」的「抹紅」，他質疑此戰法「會成功嗎？」

勇弟問到綠營在新北市長主攻侯友宜的「房事」是否正確？勇哥提醒綠營：「不要忘了12年前，2006年台北市長選舉，謝長廷就是主打「郝宅」的，最後輸了17萬票！」

陳水扁臉書今天的「新勇哥物語-155 —『中華民國保衛戰』&『兩岸一家親』」內容如下：