綠攻文大宿舍 扁：12年前綠攻郝宅卻輸17萬票
綠營在新北市長選舉中猛攻國民黨新北市長參選人侯友宜太太家族的文大宿舍之事，這個競選策略對不對？前總統陳水扁在今天的新勇哥物語中以2006年台北市長選舉為例，提及當年民進黨市長候選人謝長廷、國民黨候選人郝龍斌競爭，綠營猛攻郝龍斌的住宅是違建，謝長廷最後輸了17萬票，間接表達對綠營攻文大宿舍的看法，要綠營不要忘了12年前的舊事和結果。
「勇哥」、「勇弟」今天談到24年前的台北市長選舉，「勇哥」說，當年並沒有所謂前總統李登輝兼國民黨主席下令的「棄黃（黃大洲）保陳（陳水扁）」，有的是「棄黃保趙（趙少康）」的操作，只是沒有成功而已。
「勇哥」並認為24年前的那場台北市長選舉，趙少康打統獨議題，將市長選舉升高為國家認同的統獨之爭，非常不明智，最後趙敗選；以24年前的例子看今天民進黨對柯文哲「兩岸一家親」的「抹紅」，他質疑此戰法「會成功嗎？」
勇弟問到綠營在新北市長主攻侯友宜的「房事」是否正確？勇哥提醒綠營：「不要忘了12年前，2006年台北市長選舉，謝長廷就是主打「郝宅」的，最後輸了17萬票！」
陳水扁臉書今天的「新勇哥物語-155 —『中華民國保衛戰』&『兩岸一家親』」內容如下：
勇弟：看了《維基百科》有這麼一段跟24年前19994年台北市長選舉有關的文字—
“1993年8月10日，「新國民黨連線」脫離國民黨自組新黨。趙少康因曾在各級選舉中具有其強大的魅力與號召力，擔任第一屆新黨全國委員會召集人。
在1994年台北市長選舉中，趙少康以新黨黨內巨星之姿，參選臺北市長，對手是國民黨的現任市長黃大洲與民主進步黨知名立委陳水扁。主打「中華民國保衛戰」、新秩序，並將市長選舉拉高到「國家認同」層級。雖然在激烈的選戰過程中，趙少康與陳水扁的民調差距經常在兩個百分點左右，而且互為輸贏。但在最後關頭據傳李登輝曾下令基層「棄黃保陳」，也就是勸選民由黃大洲改投陳水扁，導致陳水扁勝選（但事後並無證明李登輝下令棄保的證據），在關鍵時刻，情治單位亦傳出「棄黃保趙」耳語。這也是中華民國選舉史上，第一次因為國民黨分裂而由民進黨候選人當選的事件，也是棄保效應顯著的一次選戰。”
勇弟：請問勇哥當年的事實真相又如何？
勇哥：首先、24年前的台北市長選舉，並沒有所謂李登輝總統兼黨主席下令「棄黃保陳」的事證，有的是情治單位「棄黃保趙」的操作，只是沒有成功而已！
其次、選前有個趙少康與阿扁私下在一起的場合，兩人都同意市長選舉結果，輸贏頂多3、5%，換成選票3、5萬。投票結果則差13%、19萬。
第三、趙少康在1994年台北市長選戰主軸，就是「中華民國保衛戰」與「新秩序」。阿扁在電視辯論時回稱「有這麼嚴重嗎？」趙少康如願守住「保衛中華民國」的30%基本盤，卻也輸掉市長寶座。
勇弟：趙少康是怎樣主打「中華民國保衛戰」的？
勇哥：趙少康說阿扁代表著是「台灣共和國」，如果阿扁當選市長，一定會宣布「台灣獨立」，則中華民國就會滅亡。但市長選舉不過是地方選舉，市長不能也不會宣布「台灣獨立」。選民相信過去市長不能，未來市長也不會。所以將市長選舉升高為國家認同的統獨之爭，是非常不明智的。過去趙少康的統獨操作最後失敗收場，如今對柯文哲「兩岸一家親」的抹紅戰法會成功嗎？
勇弟：那麼綠營在新北市長主攻侯友宜的「房事」應該是正確打法囉？
勇哥：不要忘了12年前，2006年台北市長選舉，謝長廷就是主打「郝宅」的，最後輸了17萬票！
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