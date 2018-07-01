親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
農產品價格崩盤
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

持續更新／107年大學指考各科試題與解答

最感人一幕！烏拉圭致勝功臣受傷 C羅攙扶離場全場感動

文大宿舍爭議侯友宜滅火 段宜康：不能只等市府解釋

2018-07-01 11:44聯合報 記者陳熙文╱即時報導

段宜康。 聯合報系資料照
段宜康。 聯合報系資料照
分享
文大宿舍爭議，台北市政府將就土地分區使用於7月2號做出認定，國民黨新北市長參選人侯友宜昨親上火線，語氣堅定地表示，一定尊重台北市政府的決定，只要裁定土地使用分區跟上次解釋的又不一樣，他「一定解約」，該怎麼辦就怎麼辦。侯友宜也呼籲台北市政府盡快做出認定，他「完全尊重」。對此，民進黨立委段宜康在臉書上批評侯友宜是候選人，不是一般市民，不可以避重就輕，只等市府解釋。

●段宜康臉書全文：

侯友宜是執法者、行政官員出身的地方首長候選人，不是一般市民。

他對自己的事業是否違法、違規，不但該主動提出前後一致的認知和標準；而且不能只是「等市政府解釋」。

昨天的記者會，侯友宜不但避重就輕；而且對不同議題，有不同標準。

他把又昱公司開的發票貼満牆壁。對「公司經營」説絕對合法，而且開發票、繳稅，講得很大聲。

但人家質疑他逃漏的是40%的個人綜合所得稅；他拿出的發票，只能證明繳了5%的營業稅，和17%的營利事業所得稅。不曉得他為什麼那麼大聲？

談到「九九公寓」是否違規，他又只敢批評北市府前後標準不一：「為什麼從前可以，現在就不行？」

被取締違規的市民，常常會有這種標準反應。市民因為對法規未必清楚，這樣反應值得同情。

但才剛辭職參選的侯友宜，當了7年多的副市長，難道看不懂法條、沒有能力判斷：

1.根據「台北市土地使用分區管制自治條例」，這種沒有廚房、沒有臥室之外的居室、沒有獨立出入口的建築，能不能認定是為「集合住宅」？

2.根據「台北市土地使用分區自治條例」，住二或住二特上的建物，能不能申請為「寄宿舍」？

3.國稅局對申報租金和市場行情低太多；或根本不收租金，如侯太太這樣自己的地提供自己的公司，又不收租金的情況，都會用「核計課稅」去計算合理的租金收入，再核課所得稅。表示這種行為，讓國家沒收到應收的稅。

如果侯友宜有基層公務員對法規的理解能力，他就是明知自己違法、違規、漏報所得而公然說謊。有什麼資格當市長？

如果侯友宜居然連起碼的法規理解能力都沒有，除了讓人擔心警大博士的招牌外；是不是更沒有資格當市長？

侯友宜段宜康宿舍文化大學

相關新聞

文大宿舍認定 柯文哲：問都發局長不要問我

2018-07-01 11:58

侯談文大宿舍 蘇貞昌：只看到他在生氣

2018-07-01 11:29

影／文大宿舍爭議 柯文哲：依法行政

2018-07-01 11:19

北市府明認定文大宿舍爭議 侯友宜：該解約就解約

2018-07-01 10:47

追求不成侯友宜貂蟬變母豬 葉毓蘭：民進黨別丟人現眼

2018-07-01 09:55

文大案效應… 藍：凝聚藍支持者 綠：影響中間選民

2018-07-01 00:39

柯文哲：怎麼做都得罪人 文大案照SOP走

2018-07-01 00:31

蘇辦：侯友宜未正面回應社會質疑

2018-07-01 00:25

親上火線釋疑 侯友宜：文大宿舍若違法 一定解約

2018-07-01 00:21

宿舍爭議 北市府：收到文化大學回函下週研議

2018-06-30 21:20

侯友宜提發票證據 強調文大宿舍合法經營納稅

2018-06-30 21:15

文大宿舍不安全？ 周錫瑋：蘇貞昌有批評就要負責

2018-06-30 21:09

侯友宜上火線澄清 蘇貞昌：不曉得他說了什麼

2018-06-30 19:34

影／揭民進黨抹黑惡行 侯友宜親上火線釋疑

2018-06-30 18:53

洪耀福爆料向媒體高層施壓 侯友宜批洪「專吃我豆腐」

2018-06-30 17:36

文大宿舍若被認定違法使用 侯友宜：一定解約

2018-06-30 17:22

文大事件一再遭抹黑 侯友宜出示逾400張發票自清

2018-06-30 16:43

侯友宜談文大案：不合法的事情 侯友宜不會幹

2018-06-30 16:30

備妥文件 侯友宜親上火線回應文大案

2018-06-30 16:16

侯友宜為文大上火線 蘇貞昌：別再扭曲

2018-06-30 15:50

文大案「搞一個月了」 朱立倫：我想民眾已厭煩

2018-06-30 15:46

柯文哲談文大案：按SOP走 人家不爽也可少一點

2018-06-30 15:06

親上文大宿舍爭議火線 侯友宜：將回應所有奧步

2018-06-30 14:04

侯營譏蘇營：看民調就「玻璃心」

2018-06-30 13:32

侯友宜民調不降反升 蘇營：相信他的都是藍軍基本盤

2018-06-30 13:30

冷眼集／打負面選戰 不如端牛肉

2018-06-30 13:27

文大宿舍爭議 侯友宜下午親上火線說明

2018-06-30 12:48

文大宿舍案未傷侯友宜？蘇陣營：僅3成藍基本盤相信侯

2018-06-30 11:01

要侯友宜減租金 孫大千：綠議員先捐薪買地

2018-06-30 10:02

洪耀福稱侯友宜壓文大案 孫大千：神輔選

2018-06-30 09:25
看更多

熱門文章

影╱鳳梨農怒：農產要低價就選民進黨

2018-06-30 12:47

影／政府不要發布假新聞 鳳梨農民：抗議報名踴躍

2018-06-30 19:20

文大事件一再遭抹黑 侯友宜出示逾400張發票自清

2018-06-30 16:43

蔡英文周日到台中 反年改團體：惡作劇讓她「嚇一跳」

2018-06-30 21:32

蔡英文民調直落 勇哥：雙北恐成雙輸

2018-07-01 08:43

被指肥貓 陳世雄：雙薪是要有能力有付出所得到的報酬

2018-07-01 06:41

文大宿舍不安全？ 周錫瑋：蘇貞昌有批評就要負責

2018-06-30 21:09

黃健庭赴陸為台東開拓鳳梨市場 首批16.8噸今出貨

2018-06-30 19:57

學馬哈迪回鍋再選總統？ 馬英九：我才68歲

2018-06-30 16:42

洪耀福爆料向媒體高層施壓 侯友宜批洪「專吃我豆腐」

2018-06-30 17:36

國民黨桃市長換人選？地方發牢騷啦

2018-07-01 00:43

陳世雄批反年改的人 「不只拖垮政府也拖垮國家」

2018-07-01 10:03

侯友宜為文大上火線 蘇貞昌：別再扭曲

2018-06-30 15:50

影╱農糧署建議取消抗議 農民：一定繼續進行

2018-06-30 15:08

把2025非核當神主牌？ 馬英九：蔡政府非常不聰明

2018-06-30 18:42

親上文大宿舍爭議火線 侯友宜：將回應所有奧步

2018-06-30 14:04

姚文智批柯P忘恩負義 孫大千：是綠營搭柯便車

2018-07-01 09:43

反年改明要「惡作劇」小英 中市警局：同仁提高警覺

2018-06-30 22:35

蔡英文台中綠川行突喊卡 反年改譏：會怕就好！

2018-07-01 10:19

備妥文件 侯友宜親上火線回應文大案

2018-06-30 16:16

影╱蔡英文誇洪國浩 像魔術師一樣神奇

2018-06-30 12:50

退休女警訴陳子敬好局長故事 上台抱住陳

2018-06-30 13:23

文大宿舍爭議 侯友宜下午親上火線說明

2018-06-30 12:48

侯友宜談文大案：不合法的事情 侯友宜不會幹

2018-06-30 16:30

柯文哲談文大案：按SOP走 人家不爽也可少一點

2018-06-30 15:06

爭取曝光… 姚文智猛攻柯 恐內傷

2018-07-01 00:53

文大宿舍若被認定違法使用 侯友宜：一定解約

2018-06-30 17:22

侯友宜上火線澄清 蘇貞昌：不曉得他說了什麼

2018-06-30 19:34

國防部宣告：完成廿餘萬份退除給與重新計算通知函交寄

2018-07-01 06:10

挺黃偉哲大將由他所栽培 蘇煥智：要尊重人事變遷

2018-06-30 16:27

陳菊：輔選陳其邁是我應盡的責任

2018-06-30 18:21

空軍大力士 要在台東志航戰術衝場落地表演！

2018-06-30 13:11

金門大橋興建工程延宕 馬英九：確實曾被稱選舉浮橋

2018-06-30 18:48

宿舍爭議 北市府：收到文化大學回函下週研議

2018-06-30 21:20

追求不成侯友宜貂蟬變母豬 葉毓蘭：民進黨別丟人現眼

2018-07-01 09:55

國民黨桃市選情不振傳「換陳」？地方人士：輔選牢騷

2018-06-30 14:42

文大案效應… 藍：凝聚藍支持者 綠：影響中間選民

2018-07-01 00:39

柯文哲「光榮城市」簽書會 親筆簽到晚上11點

2018-06-30 19:35

救完香蕉換鳳梨！ 中油再扮救火隊 加油站開賣鳳梨

2018-07-01 00:13

影／揭民進黨抹黑惡行 侯友宜親上火線釋疑

2018-06-30 18:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top