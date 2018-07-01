文大宿舍爭議侯友宜滅火 段宜康：不能只等市府解釋

段宜康。 聯合報系資料照 分享 facebook 文大宿舍爭議，台北市政府將就土地分區使用於7月2號做出認定，國民黨新北市長參選人侯友宜昨親上火線，語氣堅定地表示，一定尊重台北市政府的決定，只要裁定土地使用分區跟上次解釋的又不一樣，他「一定解約」，該怎麼辦就怎麼辦。侯友宜也呼籲台北市政府盡快做出認定，他「完全尊重」。對此，民進黨立委段宜康在臉書上批評侯友宜是候選人，不是一般市民，不可以避重就輕，只等市府解釋。

他對自己的事業是否違法、違規，不但該主動提出前後一致的認知和標準；而且不能只是「等市政府解釋」。

昨天的記者會，侯友宜不但避重就輕；而且對不同議題，有不同標準。

他把又昱公司開的發票貼満牆壁。對「公司經營」説絕對合法，而且開發票、繳稅，講得很大聲。

但人家質疑他逃漏的是40%的個人綜合所得稅；他拿出的發票，只能證明繳了5%的營業稅，和17%的營利事業所得稅。不曉得他為什麼那麼大聲？

談到「九九公寓」是否違規，他又只敢批評北市府前後標準不一：「為什麼從前可以，現在就不行？」

被取締違規的市民，常常會有這種標準反應。市民因為對法規未必清楚，這樣反應值得同情。

但才剛辭職參選的侯友宜，當了7年多的副市長，難道看不懂法條、沒有能力判斷：

1.根據「台北市土地使用分區管制自治條例」，這種沒有廚房、沒有臥室之外的居室、沒有獨立出入口的建築，能不能認定是為「集合住宅」？

2.根據「台北市土地使用分區自治條例」，住二或住二特上的建物，能不能申請為「寄宿舍」？

3.國稅局對申報租金和市場行情低太多；或根本不收租金，如侯太太這樣自己的地提供自己的公司，又不收租金的情況，都會用「核計課稅」去計算合理的租金收入，再核課所得稅。表示這種行為，讓國家沒收到應收的稅。

如果侯友宜有基層公務員對法規的理解能力，他就是明知自己違法、違規、漏報所得而公然說謊。有什麼資格當市長？

如果侯友宜居然連起碼的法規理解能力都沒有，除了讓人擔心警大博士的招牌外；是不是更沒有資格當市長？