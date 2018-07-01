駁8項指控 侯友宜出示發票指又昱非人頭公司

2018-07-01 00:31 中央社 新北30日電



國民黨新北市長參選人侯友宜30日下午首次召開記者會說明文大宿舍案，侯友宜在記者會上情緒激動的表示，「不要低估人民的智慧，高估抹黑的效果，更重要的，不要錯估我侯友宜的戰鬥意志」。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook 針對外界質疑又昱公司是逃漏稅的人頭公司。國民黨新北市長參選人侯友宜今天召開記者會駁斥，他提420張發票證明又昱未逃漏稅，並澄清8項疑點，外界指他是惡房東、騙子及5億探長，都是惡意抹黑。

媒體、名嘴與民代不斷質疑中國文化大學宿舍爭議，侯友宜下午開記者會澄清8大項目。他說，外界第一點抹黑，說他花新台幣7000萬元買地，實際上，507坪土地有95%是妻子繼承而來，當時他與妻子還沒結婚。

侯友宜說，後來買的土地只佔5%，27坪是國有畸零地與私人土地，花了200多萬元，外界說他花7000萬元買土地，還說他是騙子，根本是抹黑。

侯友宜表示，第二點抹黑說他是貪污的「5億探長」，花1.7億元蓋房子。侯友宜除提出澄清，律師也提供興建過程的書面資料，包括造價工程費、合約書，工程花了3600萬元。其中有3500萬元是當年陳姓民眾還了欠給妻子娘家的錢，經過沈永宏律師的見證。

侯友宜感恩岳母出土地、出錢照顧他的妻子，做女婿的人，沒有插嘴的餘地。他說，如今反被說成貪污被糟蹋，怎麼對得起家庭，對得起妻子的娘家。

侯友宜說，第三點抹黑是遭質疑建物99個門牌是鑽法律漏洞，還說他是「惡房東」。侯友宜澄清，多戶門牌才是合法，才是要誠實繳稅，出租也有開發票。

又昱公司律師陳佳瑤說明為何有99個門牌，主要是建築物為其他家族共同擁有，集合住宅本來就要分戶便於繳稅、便於股東處分收益與處分財產，建物不是侯友宜的妻子任美鈴獨自擁有。

至於第四點抹黑，侯友宜說，有人指稱又昱公司是人頭（空殼）公司，但又昱公司21年來都設在板橋，有申報有繳稅，怎麼會是空殼公司。

陳佳瑤指出，設立公司的目的不是要逃漏稅，若誤導民眾不明就理會被騙。建物尚未租給文大時就由任美鈴租給學生，依據財政部規定，租賃房子須設立營業地點申報營業稅，必須開發票，這是法律規定。又昱依照規定20多年來沒有逃漏稅。

陳佳瑤說，又昱公司並非人頭公司，申請地址並沒有在台北市陽明山凱旋路，全部都是設址在板橋，沒有一次在陽明山。侯友宜在財產申報時，申報投資集合住宅地點在陽明山，申報財產與公司設址是兩回事，外界誤導民眾。

侯友宜指著牆壁上的420張發票說，第五點抹黑說他「為富不仁」，開公司收租涉逃漏稅。但開公司就是要合法繳稅，怎麼說是逃漏稅。他說，承租戶的合約、10年來保存完整房東開出給房客的發票，就是合法繳稅最好鐵證。

侯友宜在記者會說，第六點抹黑說他是「吸血鬼」，年收租超過2000萬元，每年還漲5%。他澄清，文大之前曾說明，當年有台銀宿舍和又昱公司可選擇，結果選擇又昱，且又昱公司本來提5年合約，但文大改為15年，契約每年可以提前檢討調整或終止合約。

陳佳瑤補充，又昱公司委託他簽約，當時契約是文大寫好後給他過目，是文大希望簽長約15年，因此會有租金調整的問題，但也約定要調整、終止合約需1年前通知。

侯友宜說，第七點抹黑指稱他帶太太去簽約，還在場指揮施壓。侯友宜則連續說了3次「完全不在場」，並強調，相信文大一定有照片，證明他不在場。

最後，侯友宜說，第八點抹黑他以5坪炒5億元，違法分房出租。他澄清，那是合乎法律的分房住宅。在前台北市長陳水扁時代，就有市議員帶隊現場會勘，土地使用與公安都合格，集合住宅給學生用沒問題，現在卻要說是違法。

侯友宜說，逐一將證據攤在記者會上，每一項都可以逐項檢視翻閱，他強調只有一個誠信。