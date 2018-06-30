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侯友宜提發票證據 強調文大宿舍合法經營納稅

2018-06-30 21:15中央社 新北30日電

身陷文大宿舍案的侯友宜30號下午親自召開記者會說明，他備妥了各式文件和收據，強力...
身陷文大宿舍案的侯友宜30號下午親自召開記者會說明，他備妥了各式文件和收據，強力回應外界質疑。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
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面對文化大學宿舍案爭議，國民黨新北市長參選人侯友宜今天提出420張發票等證據，強調合法經營納稅，他是不做違法的事情，對手抹黑指控他是貪污「五億探長」，這種惡質歪風負面選舉只會撕裂台灣，希望終止負面選舉。

侯友宜競選辦公室今天下午在國民黨新北市黨部舉行「奧步抹黑不倒、台灣民主不會好」記者會，現場有多面證據資料背板及道具，又昱公司律師陳佳瑤提供建物興建過程資料、簽約書面資料，強調21年來公安檢查申報都合法，合法經營、納稅與文大未用獎補助款付租，並清楚說明土地及資金來源。

侯友宜說，他是第一次參加選舉，今天也是第一次舉行正式記者會，有關文大宿舍案，對手傾全黨全民代之力，鋪天蓋地抹黑攻擊，照三餐來，他一再忍讓，希望選舉回到正軌，但是夠了，今天召開記者會，希望終止負面選舉，找回參選價值。

他在記者會上出示99間宿舍房租合約的420張發票，每房一合約一張發票，依法設立公司、也開立發票，這些是民國97年至99年上學期間，出租給學生開立的發票。侯友宜強調全都有證據，民進黨卻一再抹黑，扭曲事實，說他是騙子、逃漏稅、貪污，「熟可忍、熟不可忍」。

侯友宜逐一反駁8項外界的爭議，他說，對手與民主進步黨近來不斷以負面手法，借題發揮污衊他的人格，「不合法的事，侯友宜不會幹，侯友宜的妻子也不會作」。

侯友宜說，外界攻擊他是貪污的5億探長，並以貪污的錢購買土地興建房子，這是最難以容忍的污辱，令他無忍受。因此，挺身而出盼望終止負面選舉，找回台灣選舉的正面價值。

侯友宜澄清，文大宿舍土地是他兒子侯乃維在健康幼稚園火燒車事件中喪生後，妻子娘家整地蓋房以照顧妻子。房舍有99個門牌是合法興建集合住宅，有利於家族管理與處分，並藉以誠實經營納稅。

侯友宜與律師也說明，又昱公司20多年來都一直設址板橋，有業務、有繳稅，並非空殼公司。與文大簽訂的契約，合議若變更契約或解約，可在一年前通知協議。同時，侯友宜更強調與保證，簽約時他根本沒有在現場。

至於目前文大宿舍的現況，侯友宜說，以往歷屆台北市長任內都合法並通過公安檢查，若現在台北市府認定違法，文化大學不能租大群館，他一定尊重市府認定解約。

不過，侯友宜指出，為考慮學生權益，北市府應儘速釐清，不要等下學期學生要住進來時，才說是違規違法，請台北市政府趕快做決定。

侯友宜並強調，榮譽就是他的生命，從不做違法的事情，選舉不需要分裂、對立，更不需要製造仇恨，而要思考對新北市的未來獲得什麼希望，找回參選價值。

他說，惡質選風是重傷台灣的凶器，但民進黨這次用奧步手段企圖影響選情，不但是對他嚴重的污辱，他也相信選民智慧，外界不要高估抹黑效果，不要低估選民智慧，更不要錯估他的戰鬥意志。

侯友宜近來因中國文化大學宿舍案惹議不斷，侯友宜辦公室原本就已規劃過幾天才要開記者會，競選辦公室主任謝政達今天接受中央社訪問說，整體局勢評估後決定提前，希望儘速弭平爭議，回歸正面選舉。

侯友宜宿舍

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