洪耀福爆料向媒體高層施壓 侯友宜批洪「專吃我豆腐」

2018-06-30 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



針對民進黨秘書長洪耀福爆料指出侯友宜向媒體高層施壓，侯友宜無奈笑著說，「洪耀福是吃飽閑閑，專吃我豆腐」，他說的話聽聽就好。

侯友宜強調這一輩子做事，是非分明、清清白白，不容任何抹黑污衊，台灣的負面選舉，真的看得令人家厭惡，相信所有的選民是有智慧的，「奧步抹黑若不倒，台灣民主不會好」。