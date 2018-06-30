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文大事件一再遭抹黑 侯友宜出示逾400張發票自清

學馬哈迪回鍋再選總統？ 馬英九：我才68歲

洪耀福爆料向媒體高層施壓 侯友宜批洪「專吃我豆腐」

2018-06-30 17:36聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

針對民進黨秘書長洪耀福爆料指出侯友宜向媒體高層施壓，侯友宜無奈笑著說，「洪耀福是吃飽閑閑，專吃我豆腐」，他說的話聽聽就好。

侯友宜強調這一輩子做事，是非分明、清清白白，不容任何抹黑污衊，台灣的負面選舉，真的看得令人家厭惡，相信所有的選民是有智慧的，「奧步抹黑若不倒，台灣民主不會好」。

侯友宜最後說到，往後有這些口水，非關選舉的事情，都是抹黑的，會請我的選辦，好好去思考，如何去回應，他本人對這個一點興趣都沒有；侯更呼籲民進黨不要低估了人民的智慧，高估了抹黑的效果，更重要，不要錯估我侯友宜的戰鬥意志，「我一定勝利！」

侯友宜出示400多張發票，證明房租收入都有開發票，絕無逃漏稅。記者陳珮琦／攝影
侯友宜出示400多張發票，證明房租收入都有開發票，絕無逃漏稅。記者陳珮琦／攝影
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雙北議員到場助陣，為侯友宜加油打氣。記者陳珮琦／攝影
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侯友宜洪耀福2018新北市選舉九合一選舉

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