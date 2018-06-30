文大宿舍若被認定違法使用 侯友宜：一定解約

2018-06-30 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



文大宿舍爭議，台北市政府將就土地分區使用於7月2號做出認定，國民黨新北市長參選人侯友宜語氣堅定地表示，一定尊重台北市政府的決定，只要裁定土地使用分區跟上次解釋的又不一樣，「我一定解約」，該怎麼辦就怎麼辦。