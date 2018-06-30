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侯為文大上火線 蘇貞昌：別再扭曲

2018-06-30 15:50聯合報 記者王敏旭╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜連日陷入文化大學宿舍案風波，今下午將開記者會親上火線回應，民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，希望侯能夠坦白，一次講清楚，別再扭曲了。

蘇貞昌今下午前往新莊區參加土地與不動產相關產業茶會，會前受訪指出，侯對於自家的財產要講清楚受檢驗，過去侯一直不肯講清楚、一直閃躲，現在終於知道躲不過要出來面對。

不過有媒體詢問，文化大學宿舍案民調對侯友宜沒有影響，蘇貞昌表示，「那你看為什麼會出來講」。

國民黨新北市長參選人侯友宜將開記者會，為文大案親上火線回應，民進黨新北市長參選人...
國民黨新北市長參選人侯友宜將開記者會，為文大案親上火線回應，民進黨新北市長參選人蘇貞昌說，希望侯能夠坦白，一次講清楚，別再扭曲了。記者王敏旭／攝影
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蘇貞昌侯友宜文化大學2018新北市選舉九合一選舉

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