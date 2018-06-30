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文大案「搞一個月了」 朱立倫：我想民眾已厭煩

2018-06-30 15:46聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市長朱立倫今天出席107年新北市深坑四寶文化節，針對國民黨新北市長參選人侯友宜下午將臨時召開解釋文大宿舍記者會，朱立倫稍早受訪表示，台灣的民主已經走了二、三十年了，不要再走回頭路，不要回到以前的方式，用刻意抹黑造謠、甚至是攻擊，「這件事情已經搞了一個月了，我想民眾已經厭煩，我們希望選舉是提出好的政見，來爭取民眾的支持跟認同。」

新北市長朱立倫今天出席107年新北市深坑四寶文化節，受訪談到侯友宜文大案，他說，...
新北市長朱立倫今天出席107年新北市深坑四寶文化節，受訪談到侯友宜文大案，他說，希望選舉是提出好的政見。記者張曼蘋／攝影
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朱立倫侯友宜2018新北市選舉九合一選舉文化大學

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