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姚立明指說謊 文大生：被貼上幾近人格謀殺的屈辱標籤

2018-06-23 12:59聯合報 記者林良齊╱即時報導

文化大學學生上政論節目談近期眾所矚目的文大大群館案，日前疑似在節目上回應不如製作...
文化大學學生上政論節目談近期眾所矚目的文大大群館案，日前疑似在節目上回應不如製作單位預期，節目下標質疑女學生，引起熱議。圖／擷自《新台灣加油》
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文化大學學生宿舍大群館，因國民黨新北市市長參選人候友宜一事惹得沸沸揚揚，日前三立「新台灣加油」邀請文大學生分享，對於前文大副教授姚立明在節目上稱學生「公然說謊」一事，包括學校、宿委會及學生都發出聲明，2名學生聲明，「雖然被貼上如此幾近人格謀殺的屈辱標籤，但我們始終相信人心是良善的，也應純粹是無心的誤會，因此我們並不計劃提出告訴，只盼望姚老師與廖小姐等能說明清楚，並還給我們清白。」

對此，文化大學昨天聲明「至表遺憾，並認為此並非為人師長者應有之作為，並已涉及濫用媒體公器。文大至盼姚立明先生等立即向學生致歉，並呼籲民眾能了解事情始末，勿再傳播不實訊息造成學生傷害；若該名學生認為姚立明先生等人相關言行已涉公然侮辱，文大亦將傾力提供法律相關資源，協助學生提告。」

學生宿舍自治委員會昨天聲明也提及，「針對姚立明質疑『故意說謊』一事，本會強烈譴責這樣扭曲事實的惡意指控，並要求姚教授對此道歉，還給范同學一個清白」。

今天早上2名學生聲明，「我們從未參與政治性活動，也並不了解政治輿論戰的複雜，因而從未意識到竟會因單純的敘述大群館宿舍現況及個人住宿感想（這也是當初該節目事先希望我們說明的部分），反而讓自己捲入到隔天我們並不在場的政治討論中成為討論焦點，甚至遭姚立明老師等來賓及主持人廖筱君小姐質疑公然說謊，標題更直言「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」。

聲明指出，「雖然被貼上如此幾近人格謀殺的屈辱標籤，但我們始終相信人心是良善的，也應純粹是無心的誤會，因此我們並不計劃提出告訴，只盼望姚老師與廖小姐等能說明清楚，並還給我們清白。自幼父母及師長教導我們做人應誠實，在節目上所說的每一句話都發自於內心；此外，我們雖並非來自於富有家庭，在父母的支持下，卻也衣食無虞，只盼望有個安寧的就學環境。」

聲明表示，「最後希望政府與學校能妥善解決學生住宿問題，並讓校園回歸平靜，如能因為這次事件順利解決學弟妹的住宿問題，這一切都值得了。」

2名學生發出聲明。記者林良齊／翻攝
2名學生發出聲明。記者林良齊／翻攝
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姚立明宿舍文化大學

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