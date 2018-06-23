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酸姚立明不學無術 包正豪：不知他哪來的臉領學術研究費

2018-06-23 02:47聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪。圖／截自包正豪臉書
淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪。圖／截自包正豪臉書
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國民黨新北市長參選人侯友宜文化大學宿舍大群館爭議延燒，近日大群館館長范舒琪等文大生上親綠政論節目，疑似回答不如預期，遭節目與前文大副教授姚立明質疑說謊，引發爭議。對此，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪在臉書表示，姚立明這種長久以來不讀書，不做研究的「大學教授」，其實就是不學無術。

21日三立新聞台「新台灣加油」節目，前文大副教授姚立明質疑文大學生於前一天節目中將一學期說成六個月「是不是故意說謊我不知道」，主持人廖筱君幫腔指「說謊吔」！節目標題打上「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」標題。

文化大學學生宿舍委員會昨天發出聲明指出，該名受訪的范同學確實是大群館現任館長，其於錄製過程均依照事實陳述，希望姚立明對此致歉，還給學生清白。文大校方也發出聲明表示，盼姚立明立即向學生致歉，若該名學生認為姚立明等人相關言行已涉公然侮辱，文大將傾力提供法律相關資源，協助學生提告。

包正豪則是在臉書表示，別的不敢說，但是至少可以講姚立明這種長久以來不讀書，不做研究的「大學教授」，其實就是不學無術。真不知道他哪來的臉領「學術研究費」.....。

姚立明館長文化大學

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