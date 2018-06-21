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退休金年改衝擊
侯友宜獨家專訪
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影／曾經的台北水源地 60年前公館長這樣

美麗華大直影城 22日凌晨起暫停營業一個月

影／軍公教年金遭砍 侯友宜痛心：政府撕裂人民情感

2018-06-21 16:54聯合報 記者徐宇威╱即時報導

選戰如火如荼，國民黨新北市長侯友宜21號接受聯合報獨家專訪，談到最近話題熱門的軍改議題，身為警政署前署長的他，忍不住感嘆，即使願意薪水被減少，即使願意陪伴國家財政需一起共體時艱，但卻還是遭到不平等的對待，尤其是在警界一生奉獻當中，卻遭辱成米蟲，讓他實在不能接受。他也痛批蔡政府嘴上講要謙卑，實際上卻是做不到，只會讓第一線的警察面對自己的同袍抗爭，這恐怕只會讓社會撕裂的更嚴重。

國民黨新北市長參選人侯友宜接受聯合報系專訪，談到年金改革，侯友宜說，「在上位者要...
國民黨新北市長參選人侯友宜接受聯合報系專訪，談到年金改革，侯友宜說，「在上位者要透過很多政治協商，來避免太多對立和衝突」。記者杜建重／攝影
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侯友宜警察薪水

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