「桃機小教室」－守護桃園機場的火鳳凰

桃園國際機場公司消防大隊消防北站外觀，中間停放的消防車共配置8輛，左側為水庫車，後方高塔為值班台，也是桃園機場備用塔台。 圖／桃園國際機場公司提供

航機起降潛在風險，桃園機場公司依據國際民航組織(I­n­t­e­r­n­a­t­i­o­n­a­l C­i­v­i­l A­v­i­a­t­i­o­n O­r­g­a­n­i­z­a­t­i­o­n, I­C­A­O)規範，設置專責專職航機救援與消防救護的消防大隊，這群實力堅強的火鳳凰，確保桃機消救能量達到I­C­A­O最高第10級的規範，默默地守護桃園機場安全。

I­C­A­O第14號附約對機場第10級消救能量規範，訂定萬一航機在空側活動區發生事故，第1輛(批)消防車必須在2分鐘、不超過3分鐘內抵達現場，同時噴出規範量50%的泡沫；為確保滅火劑之連續噴灑，第2波消防車也須在第1輛(批)抵達現場後一分鐘內到達現場。

桃園國際機場公司消防大隊消防北站值班台內部設施，此處也是桃園機場備用塔台。 圖／桃園國際機場公司提供

消防車要快速到達現場，是因為航機攜帶許多油料，若沒有在事故初期用大量泡沫壓制，災害可能擴大，增加搶救困難度。桃園機場單一跑道備有4輛主力泡沫消防車，每輛主力泡沫消防車容量1萬2,000公升，消救能量可在3分鐘可以派遣4輛消防車到場噴出全部泡沫，後續有更多消防車、水庫車及其他裝備投入救災。

因應消防車到現場嚴格時間要求，桃機消防大隊將主力泡沫消防車及水庫車等車輛，分散在4座消防站，編制有146名消防員24小時輪值，任一時段待命消防員35人以上，確保任何時間都能及時派出人車。

桃園國際機場消防大隊消防員駕駛消防車進入跑道，實地磨練航機事故消救戰術，建立國際民航組織（I­C­A­O)最高第10級消救能量。 圖／桃園國際機場公司提供

以桃園機場05L跑道頭無預警緊急測試演練，首輛消防車從消防西站出發，1分17秒就可以抵達指定地點，消防北站車輛則可以在2分半內抵達，符合國際消救標準。為了搶時間，機場消防員會以現有服裝上車，由駕駛開車後，其他消防員在車上著裝，與地區消防員先著裝再出勤程序有些差異。

桃園機場配備專為機場需求設計的機場專用主力泡沫消防車(簡稱主力泡沫消防車)，具有兩具引擎，分別提供車輛移動與噴灑泡沫幫浦動力來源，可以邊移動邊噴泡沫，車載1萬2000公升泡沫於2分鐘噴完，被視為「消防車中的超跑」。日前桃園市某輪胎公司倉庫發生火災事件，起火點封鎖住出入口，阻擋消防人車安全進入搶救，桃機消防大隊支援2輛消防車，抵達後噴灑泡沫，數分鐘內壓制火勢，讓人車順利進入火場全面灌救，減少損失。

桃園國際機場公司消防員著重體能訓練，每天都有安排體能活動時間，讓消防員自主訓練，且訓練時無線電不離手，隨時出勤。 圖／桃園國際機場公司提供

體能是擔任火鳳凰基礎條件，每一季測驗，依年齡區分為4組標準，每天安排電動跑步機、無動力跑步機、單槓、舉重、啞鈴等重訓器材自主訓練，且於體能活動期間無線電不離身，隨時保持機動待命。

專業訓練以建立航機事故消救能量為主軸，每一位消防員都要熟習桃園機場空側場面環境，磨練航機意外消救戰術，定期對輻射物、化學物等危險品辨識及訓練專業消救技能，每年舉行大規模消救演習。

因應大量傷患救援需求，桃機消防大隊消防員全部取得初級救護技術員(E­M­T－1)資格，超過三分之一隊員具備中級救護技術員(E­M­T－2)證照，皆依規定複訓，維持嫻熟救護技能。

桃機消防大隊於航空公司新飛機返國機會，派出消防車在停機坪待命，飛機通過時噴出水門慶祝，增添喜氣，也讓消防員熟習車輛裝備操作，一兼二顧。 圖／桃園國際機場公司提供

另外桃機消防大隊有項特殊勤務，應航空公司請求於新飛機返國，或者開闢新航線的機會，會派出消防車在停機坪待命，飛機通過時噴出水門慶祝，增添喜氣，也讓消防員熟悉車輛裝備操作，一兼二顧。

桃園機場公司消防大隊預訂7月間招募18名新夥伴，招考方式分體能測驗、筆試、面試三階段徵選，桃園機場公司具備完善的培訓計畫與人力發展制度，以優於勞基法之福利條件吸引優秀人才加入。

機場消防員招募第一關體能測驗有5個項目：跑步(3,000公尺18分鐘內完成)、舉重(90秒內完成110磅挺舉不著地3次)、負重跑步(背負50公斤砂袋40秒內完成100公尺負重跑步)、單槓(90秒內上槓3次)及爬竿(90秒內完成臂力爬竿5公尺)。

詳細招募資訊請至桃園機場公司官方網站查詢：https://www.taoyuanairport.com.tw/main_ch/doclist.aspx?uid=24&pid=24