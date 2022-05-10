「桃機小教室」－與旅客關係密切的CIQS通關團隊

衛生福利部疾病管制署設在桃園機場的發燒篩檢站，監測旅客體溫，執行人員檢疫。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場是中外旅客出入國門重要關口，由桃園機場公司協調公部門、航空公司、民間廠商等數萬名工作人員，全天24小時提供旅客優質服務。

旅客出入境通關則由海關(C­u­s­t­o­m­s)、證照查驗(I­m­m­i­g­r­a­t­i­o­n)、檢疫(Q­u­a­r­a­n­t­i­n­e)、安全檢查(S­e­c­u­r­i­t­y)等單位，取英文字之首，簡稱C­I­Q­S通關團隊，執行把關工作。旅客易混淆通關團隊職掌，通關流程全稱呼為「海關」。

財政部關務署台北關設在桃園機場的綠線(免申報)櫃檯，提升通關效率。 圖／桃園國際機場公司提供

其實海關屬財政部關務署，負責課稅及毒品、槍砲刀械等違禁品查緝。每位旅客攜帶行李物品免稅額為2萬元，超額時須課稅，完成後予以放行，隱匿未申報可處沒入、罰鍰等處罰。為提升通關效率，海關設置紅線(申報)、綠線(免申報)檯。旅客易疏忽攜帶超量菸酒、現鈔、黃金珠寶、精品等，應先了解法令規範，保障自身權益。

內政部移民署國境事務大隊在桃園機場設置自動通關e-G­a­t­e櫃檯，運用生物辨識科技增進查驗速度與品質。 圖／桃園國際機場公司提供

內政部移民署的國境事務大隊移民官則是執行出入境旅客身分核對與護照查驗，審查簽證及資格，依司法、財政列管案件，執行入出境管制。另設置第三代自動通關e-G­a­t­e系統，運用生物辨識科技提供快速且優質安全的通關服務。護照為國際旅行重要證件，出國前應注意護照效期等內容，提前辦妥手續才不會在機場遭攔阻，耽誤旅程。

農委會動植物防疫檢疫局設在桃園機場的動植物X光檢疫櫃檯，檢查入境旅客手提行李。 圖／桃園國際機場公司提供

機場檢疫可區分為動植物及旅客，其中動植物檢疫由農委會防檢局執行，近期重點為非洲豬瘟防治，旅客攜帶豬肉或豬肉製品被查出都要沒入並罰鍰。動植物檢疫還涵蓋其他動物、植物及產製品，保護國內農林漁牧產業及生態。衛福部疾病管制署則執行入境旅客檢疫，以及這兩年多來因疫情設置的邊境檢疫、落地採檢、後送隔離等防疫勤務，阻絕病毒入侵。

內政部警政署航空警察局設在桃園機場的出境旅客安檢線，利用X光機(中)、人體掃描儀(右)等儀器檢查，確保旅客沒有攜帶危害飛安物品。 圖／桃園國際機場公司提供

內政部警政署航空警察局負責安全檢查，維護飛航安全。旅客託運、隨身行李以及旅客本人，都要經過X光機、斷層掃描等檢查，確保沒有攜帶危害飛安物品。

通關團隊雖隸屬不同，值勤時仍相互支援。桃園機場公司協調各團隊，因應實務滾動式檢討通關動線及檢查程序，包括停機位、候機室、通關場域、路線規劃調整，隨時遞補支援，服務旅客，讓C­I­Q­S團隊發揮職務最大價值。