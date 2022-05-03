「桃機小教室」－干擾航機起降及作業因素－雷雨

桃園機場公司在停機坪裝設的雷擊警報系統，由閃光警示燈、擴音喇叭及L­E­D字幕板組成，依據氣象觀測數據發出雷雨接近、雷雨當空警報。 圖／桃園國際機場公司提供

季節將進入夏季，大氣擾動頻率增加，伴隨出現雷雨，閃電雷擊出其不意，威脅機場地面作業安全，曾發生混凝土道面遭雷擊受損事件。桃園機場公司根據天候觀測數據，訂定相關地面作業準則，確保安全。

雷暴(雨)屬於顯著天氣變化之一，常發生在夏季午後，其他季節偶發。夏季太陽照射地面氣溫升高，地面水氣隨熱氣流上升，至高空低溫環境凝結成固態冰晶，當冰晶越來越重上升氣流無法支撐就會下墜，若冰晶體積大直接墜地成為冰雹，冰晶體積小墜落途中溫度升高溶化成降雨。

這些大氣擾動，伴隨出現亂流(T­u­r­b­u­l­e­n­c­e)、風切(W­i­n­d S­h­e­a­r)、微爆氣流(M­i­c­r­o­b­u­r­s­t)、閃電(L­i­g­h­t­n­i­n­g)、冰雹(H­a­i­l)、強降雨(H­e­a­v­y R­a­i­n­f­a­l­l)等異常天候，都是危害機場地面作業及飛航安全的危險因子。機場空曠環境出現雷雨夾雜著閃電、雷擊，威脅地面作業人員人身安全，也可能造成機場助導航設備損壞。

桃園機場飛航服務總台氣象觀測人員，從目視閃電至聽到雷聲的時間差，加上都卜勒氣象雷達、低空風切警報系統數據，以及中央氣象局新一代劇烈天氣監測系統(Q­P­E­P­l­u­s)民航局客製化版提供的資料，綜合辨識雷雨區的遠近，即時發出警報。

航務處人員可透過雷擊系統控制停機坪裝設的警示設備，圖為桃園機場公司雷擊系統畫面。 圖／桃園國際機場公司提供

為了維護地面作業安全，桃園機場公司裝設避雷針等防護設施，也規劃設置了雷暴(雨)警報系統。雷雨訊息傳遞至桃園機場公司航務處，立即轉發給航空公司、地勤作業等單位應變。

雷暴(雨)警報分兩階段，機場指定參考點8公里至3公里範圍有雷雨，發出「雷暴(雨)接近警報」，術語為T­S或T­S­R­A。雷雨區移至距離機場3公里以內，發出「雷暴(雨)當空警報」，術語為TS(O­V­H­D)或T­S­R­A(O­V­H­D)。

而桃園機場公司為觀測雷暴(雨)現象，於停機坪架設並定期檢查之設施設備包含警示燈、擴音器、L­E­D字幕板等，利用閃燈、字幕顯示「雷擊預警」、擴音器發出警報聲及語音警示方式，依不同階段警報向地面作業人員發出警示，以確保機場設施與人員安全。

當雷暴(雨)等惡劣天候出現時，旅客常不解為何有的航空公司航機不飛，有的照常起降？主因是各航空公司訂定起降標準不一，例如側風起降風速限制等條件。航管員把天候訊息通報給機長，由航空公司及機長評估是否能安全降落，或在空中盤旋等待，或需轉往備降機場，所有的評估及決定都是以旅客安全為優先考量。受影響之航班透過航空公司通知後，桃園機場公司可視情形調度停機位外，也可將異動資訊同步顯示在官方網站及航廈內航班資訊顯示系統(F­I­D­S)螢幕，讓搭機旅客與接送機民眾能夠接收到即時資訊，盡量將旅客受影響程度降至最小。

桃園機場公司航務師正以畫面監控停機位狀況，並依據實際情形進行各項調度。 圖／桃園國際機場公司提供

雷暴(雨)不僅干擾機場地面作業，也影響航機起降作業，亂流、風切使航機飛行時上下顛頗易造成旅客不適。強勁的風速、風向變化如微爆氣流，或者降冰雹、強降雨、低能見度等天候，威脅飛航安全。

雷暴(雨)形成到消散時間數十分鐘至數小時不等，地勤人員切身經驗感受到自己是遭遇「天打雷劈」的高危險群之一，即使停止作業，閃電的亮光及雷擊的巨大聲響近距離出現，說心裡沒有壓力是騙人了的。桃園機場及相關地面作業人員期盼，如果受雷暴(雨)天候干擾造成航班延誤或託運行李晚到等情形，請旅客及接送機民眾能多體諒。