「桃機小教室」－起降時間隨季節調整的冬夏班表

航機依照桃園機場指示停放以利執行地勤作業。 圖／桃園國際機場公司提供

3月最後一個星期日，國際民航班機起降時間調整為夏季班表。夏季、冬季班表轉換，主要是越洋飛行受到噴射氣流強弱影響使飛行時間差距大；每年2次班表更動，也牽動桃園國際機場整體運作及旅客服務。

航機往返兩地距離相同，沒有外在因素干擾，理論上飛行時間應該相同。飛機在空中飛行的介質是空氣，大氣條件不同影響飛行速度，順風快、逆風慢。短程區域航線影響較輕，越洋航班飛行時間可能出現1至3小時差距。

越洋往返飛行時間差距，是北半球中緯度區域有一股從西往東吹的噴射氣流(J­e­t S­t­r­e­a­m)；南半球同緯度也有噴射氣流，因飛航班次相對較北半球少，影響程度較輕。

噴射氣流高度從2萬3000呎至4萬呎，約在對流層頂端與平流層之間，是民航機主要巡航高度；寬度數百公里，出現的緯度、路徑受到大氣環境牽扯，會往高、低緯度偏移，位置不固定。

噴射氣流速度對航機飛行影響最大，隨季節變化，夏季風速約每小時100浬(185公里)左右，冬季風速可以超過每小時200浬(370公里)以上，相當強勁。比超級跑車速度還快的尾風吹著前進，讓航機如虎添翼。

桃園機場第二航廈北側停機位停放的航機，正在執行地勤作業。 圖／桃園國際機場公司提供

航機順風飛行能節省油料縮短飛行時間，航空公司簽派員會利用氣象預報資料，結合飛行計畫系統軟體，選擇最佳航路讓往東飛的航機搭上「順風車」，好好利用噴射氣流的利多；如果往東飛的航機比表訂時間提早抵達目的地，多半是因順風比較強。

以熱門的桃園至洛杉磯航線來說，夏季桃園飛往洛杉磯飛行時間約需12小時，冬季噴射氣流增強，縮短到11小時甚至更短。故桃園機場公司根據冬夏季班表密集性不同，協調旅客報到櫃檯及空側機位調度。若航機因氣候原因提前或延誤時，則須依實際情形彈性規劃相關作業。

順風讓飛行更快，卻也有缺點。航機如果遇到瞬間風速變化大的氣流，例如亂流，機身上下顛頗，影響旅客搭乘的舒適度；假使飛過的大氣環境更糟糕，出現晴空亂流(C­l­e­a­r A­i­r T­u­r­b­l­e­n­c­e)，更可能威脅到飛航安全。

這也是航空公司貼心提出飛安小叮嚀原因，提醒旅客在座位上或睡眠休息時最好繫上安全帶，確保自身安全。因為晴空亂流往往來的又快又猛，民航機上現有氣象雷達等科技設備，無法提前發現並及時提出警告。

桃園國際機場依據IATA規定，實施冬夏季班表，以全球一致的時間進行航班調度並提供旅客服務。 圖／桃園國際機場公司提供

臺灣飛往北美航機藉助噴射氣流「順風車」節省時間，回程同樣的路徑要逆風飛行，費時又耗油，成為航空公司夢魘。解決之道就是繞路，航空公司簽派員選擇不同航路，規劃偏北經過較高緯度靠北極的阿拉斯加往西飛，或採用南航路，通過夏威夷北邊橫越北太平洋飛回臺灣。

從北美啟程東往西飛的繞道航線雖遠，效益卻比較高，不會和噴射氣流硬碰硬正面「衝突」。如果能夠提前抵達桃園機場，不是因為順風的關係，多半是航路上逆風較弱。

桃園飛往洛杉磯需時11至12小時，從洛杉磯飛回桃園要13至14小時，往返飛時差距1至3小時，航機沒有照表訂時間抵達，提前或延誤都會干擾機場運作。

桃園機場第二航廈南側滑行道上，一架長榮航空波音787型客機正準備滑行至跑道頭起飛。 圖／桃園國際機場公司提供

北美航點飛至桃園機場的航班若提前降落，桃園機場公司航務處原本安排的停機位，可能前一架飛機還沒有離場，航務師要臨時改機位，或等前面航機空出機位；航機晚到，後續使用這個機位的航機也要等，航務師同樣要調度，提高效率並順暢機場運作。

國際航空運輸協會(I­A­T­A)規範，每年夏季班表從3月最後一個星期日起，到10月最後一個星期六止，冬季班表從10月最後一個星期日，到次年3月最後一個星期六止。2022年夏季班表從3月27日至10月29日，冬季班表從10月30日至2023年3月25日。