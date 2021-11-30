「桃機小教室」－融入生態管理的桃機鳥擊防制作業

桃園機場公司裝置在滑行道旁標示牌上方的防鳥刺，讓鳥類無法停留。 圖／桃園國際機場公司提供

大自然鳥類翱翔天空的時間超過千百年，18世紀載人熱氣球實現了人類的飛行夢後，百餘年來人與鳥爭奪「空權」，各國機場鳥擊事件時有所聞，鳥擊防制成為維護飛航安全重中之重。桃園機場近年引進生態管理，減少鳥擊事件。

「鳥擊」是航機飛行途中撞擊到飛鳥的簡稱，超過9成的鳥擊發生在飛機起降階段的低空，又有接近一半是發動機吸入飛鳥。航機在低空遭到鳥擊導致機件損壞，機師應變的時間與空間都有限，威脅到飛航安全。

美國聯邦航空總署(FAA)統計，1988年至2019年全球鳥擊損壞航機事件271件，造成292人死亡，財物損失約900億美元。2021年至今美國通報的鳥擊7800件；桃園機場2021年上半年有5起鳥擊事件。

桃園機場南側環場道旁排水溝上方裝設的紗網，讓鳥類無法至排水溝喝水、覓食。 圖／桃園國際機場公司提供

鳥擊危害最有名事件2009年1月15日在美國紐約發生，當天全美航空(US A­i­r­w­a­y­s)的US1549航班從拉瓜地亞機場起飛後遭到鳥擊，雙發動機失效，靠著機長薩利優異的飛行技術，6分鐘後迫降哈德遜河河面，全機155人全數獲救。事後調查發現，飛機撞擊一群加拿大黑雁，每隻重約3至6公斤。

鳥擊事件後通常會留下一些跡證，包括遺留在跑道上、發動機內部的鳥骸、羽毛，或飛機外部撞擊點留下血漬，不過也有過離奇的鳥擊事件。數年前一架外籍航空飛機降落桃園機場時發生鳥擊，事後完全沒有找到任何跡證，機長強調飛機絕對撞到鳥隻；所幸機務人員不放棄徹夜檢查，天亮前總算在機鼻旁空速管內找到鳥骸並清理乾淨，讓航機次日平安離場執勤，事後機務對鳥隻為何會撞進細細的空速管且不留痕跡百思不解。

桃園機場05L跑道頭架設的垂直鳥網，防止鳥類進入跑道操作區。 圖／桃園國際機場公司提供

機場的環境是鳥類生活的天堂，有蟲類及水源顧肚子，草地、樹木可以躲藏棲息繁殖，寬廣無阻礙的空間適合飛翔。大上幾百倍的飛機對鳥類來說彷彿是「同類」，不需要害怕，經常出現驅鳥的人類才是最大的敵人。

鳥擊防制作為讓工作人員傷透腦筋。桃園機場每日共執行4次以上的驅鳥作業，用傳統方式使用燈光、聲響等方式驅離在機場內外飛翔的鳥隻，但「你趕我飛、你走我回」，經常在玩捉迷藏遊戲。

桃園機場公司與桃園市野鳥協會等單位專家合作，引進鳥類生態管理模式，觀察並紀錄桃園機場鳥相資料庫，每個月在桃機官網發布鳥類活動預告，例如12月場內主要活動鳥種為白尾八哥、黑翅鳶、野鴿等，分析預告鳥類活動區域、時間、高度等資訊，同步刊載在飛航公告內通報航空公司。

桃園機場05L跑道頭排水明溝上方裝設的紗網，阻隔航機起降頻繁區域的的鳥類活動。 圖／桃園國際機場公司提供

不單是鳥相調查，今年8月起專家展開機場空側蟲相研究調查，了解鳥類食物鏈在機場內分布狀況，作為調整鳥擊防制措施擬定策略參考。

桃機根據勘查鳥類生態發展出防制鳥擊硬體設施，包括找出鳥類水源、覓食區域、棲息繁殖地等資料，相對應架設垂直鳥網，排水明溝上方覆蓋紗網，跑道與滑行道周邊草地定期修剪，滑行道旁指示牌上方架設「防鳥刺」。

桃園機場公司種種鳥擊防制措施讓「鳥類不能來覓食、無法棲息停留繁殖」，期望在兼顧生態保育與飛航安全下，使鳥擊事件造成傷害與損失降至最低，確保飛行安全。