桃機小教室－干擾航機起降因素－濃霧

桃園機場受到濃霧籠罩，1架波音747-400型客機滑行中。 圖／桃園國際機場公司提供

機場運作看天吃飯，濃霧是干擾飛機起降的天候因素之一。冬季與春季冷暖交替時節，桃園機場易受平流霧壟罩，旅運延誤或中斷，搭機旅客或接送機民眾若看到桃園機場公告「濃霧影響航班」的資訊，要多體諒。

霧是空氣中水氣呈現的方式之一，成因為水氣增加達到飽和，或者空氣降溫至露點(d­e­w p­o­i­n­t)以下，細微又密集的水滴懸浮在接近地表處，水平方向能見度低於1000公尺稱為霧，200公尺以下為濃霧。

氣象學上霧的種類區分為平流霧、輻射霧、上坡霧、蒸氣霧、鋒面霧等。桃園機場靠近海邊，台灣海峽西南邊溫暖潮濕空氣，以水平模式吹往台灣北部陸地，遇到溫度較低的地表凝結成平流霧。平流霧不受日夜影響，暖濕空氣持續吹襲，霧不容易散開；在夜晚出現的輻射霧，太陽升起照射，地面溫度升高就會散掉。

桃園機場受到濃霧籠罩，1架波音747-400型客機準備降落，機身及機翼上下充滿水氣。 圖／桃園國際機場公司提供

看不見，增加航機起降或地勤作業的困難與風險。桃園機場運用科技對抗濃霧，儀器降落系統、地面搜索雷達，搭配維護作業安全的低能見度作業規範，塔台管制員執行航機區塊隔離管制，減少濃霧對航機運作影響。

機場能見度低於1500公尺，會提報跑道視程(R­u­n­w­a­y V­i­s­u­a­l R­a­n­g­e，簡稱R­V­R)數據。桃園機場2條跑道都提供第2類儀降設備，降落R­V­R不低於300公尺，起飛R­V­R不低於175公尺，起降標準為全國各機場最優。

地面搜索雷達也是對抗利器，雷達掃描地面之外，要進入跑道、滑行道具A類通行證車輛，裝設與飛機同級的車載式位置自動回報監視-廣播系統(ADS-B)，運作模式與機載式ADS-B相同，讓塔台管制員在顯示幕上清楚掌握場面所有飛機及車輛位置，過去航機或車輛因濃霧迷路的風險可以大幅減少。

地面作業安全措施，R­V­R低於550公尺(或者無 R­V­R值但能見度800公尺時)，桃園機場啟動「低能見度作業程序」，細分為R­V­R低於500公尺、300公尺、175公尺3階段，措施包括暫停施工、遠端停機坪暫停地勤作業、確認助航燈光妥善等，R­V­R值低於300公尺時僅航機引導車、航務巡查車等必要車輛能進入跑道、滑行道特定區域，減少風險因子。

濃霧中航機滑行移動，塔台管制員執行「區塊隔離」限制，機場所有滑行道劃分多個區塊，同1區塊空間只准許1架航機移動，讓航機安全隔離，航機通過核對點機師都要向塔台回報位置，確認後才能繼續移動。

科技條件及管制措施使航機起降作業受到的干擾降低，跑道、滑行道能夠容納飛機運作數量仍會減少，延誤無法避免。起飛航機可以在地面等候，到場降落航機受到備用油料限制等因素，無法在天空盤旋久候，必須轉降備降機場。

濃霧壟罩桃園機場期間運作航班減少，待疏運旅客量不會憑空消失，濃霧退散航機陸續飛回，大量航班擠在短時間湧入，容易出現塞機陣痛期，旅運延誤無可避免，工作人員努力紓解，旅客的體諒與鼓勵就是最佳動力。