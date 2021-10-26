窺見第三航廈之美 – 人本建築從現在延續到未來
桃園機場第三航廈肩負國際旅客對台灣第一印象重任，設計團隊特別將入境旅客動線調整到較高樓層，讓旅客一下機就可看到具台灣意象的航廈雲頂天花。航廈整體空間設計以人本為出發點，傳遞便利、無壓力的搭機感受。
讓建築物擁有通透的視覺感，是羅傑斯史達克哈伯建築師事務所(RSHP)的強項之一，合夥建築師安德魯．泰利表示，以往機場設計常安排入境旅客於較低的樓層進入航廈，視野容易受限且具有壓迫感；未來第三航廈旅客自高樓層入境，雲頂天花板與整個航廈空間直接映入眼簾，讓旅客與桃園機場、台灣迅速產生連結。
採用玻璃圍欄或是大面積開窗創造透視感，出境或入境旅客動線雖有區別，仍可以看見四周環境；通透的外牆，讓室內、室外景觀接續，視線能夠相互穿插，空間感受更加自由無拘束。
安德魯．泰利認為，智慧建築不單僅注重科技設備，重要的是彈性的空間設計。未來第三航廈巨柱南北向跨度為72米、南北向為54米，可讓報到櫃台能夠因應未來科技的進步而調整，甚或改變成全自助的空間，預留設備升級與接納新科技的可能性。
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