窺見第三航廈之美－出自世界頂尖建築師之手的桃機第三航廈

桃園機場第三航廈屋頂融入台灣壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象，令人驚豔。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第3航廈工程如火如荼展開，實體建築要數年後才會具體呈現。透過設計透視圖像，加上設計團隊羅傑斯史達克哈伯建築師事務所(R­S­H­P)合夥建築師安德魯．泰利(A­n­d­r­e­w T­y­l­e­y)，同時也是第三航廈的主導建築師闡述第3航廈設計理念，讓大家引頸期盼這座「精品航廈」的誕生。

英國籍的建築大師理查．羅傑斯(R­i­c­h­a­r­d R­o­g­e­r­s)，2007年獲得有建築界諾貝爾獎的「普立茲克獎」榮譽，曾參與英國倫敦希斯洛機場第五航廈、西班牙馬德里巴拉哈斯機場航廈設計，以及高雄捷運紅線中央公園站計畫，空間使用效率及綠能建築是他的專長，桃機第三航廈是該事務所的代表作之一。

RSHP合夥建築師安德魯．泰利認為，第三航廈建築案非常具有挑戰性，對於深耕台灣30多年的團隊來說，很高興能夠參與這件建築師夢想中的建築案，為台灣打造國家大門。

外國人要如何透過建築物詮釋台灣意象特色？安德魯．泰利表示，他來自英國，英國與台灣一樣也是島嶼國家，他非常喜愛台灣獨特的自然風貌，包括台灣特有的山陵線與雲海，在台灣時也時常從下榻的飯店到信義區爬象山，這些所見都收入設計元素，化身第三航廈的雲頂天花板；山區樹海及梯田景觀也注入第三航廈入口綠牆，打造綠意盎然的環境。

桃園機場第三航廈是人流出入量龐大的公共建築，安德魯．泰利說明，R­S­H­P事務所擅長用顏色來引導人流，這在西班牙馬德里機場、高捷中央公園站都呈現很好的效果，便利旅客順暢流動，很容易就找到想要去的地方。桃機第3航廈設計也特別凸顯設計團隊這方面的強項。

建築團隊於道路兩邊設計的綠色造景，象徵台灣茶園和梯田文化，同時營造清新感、綠意盎然的氛圍。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第三航廈屋頂融入台灣壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象，令人驚豔。 圖／桃園國際機場公司提供